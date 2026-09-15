Дело о фальсифицированном Biopatid: организаторов отправили под стражу
Суд избрал меры пресечения по делу о незаконном изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения Biopatid.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Меры пресечения по делу о препарате для похудения
Подозреваемому организатору схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированного препарата для похудения Biopatid, также являющегося владельцем торговой марки Biopell Medical, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.
По данным Офиса генпрокурора, подозреваемой, являющейся владелицей клиники, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 68 млн грн.
Кроме этого, еще шестерым участникам схемы избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размерах от 3,5 до 10 млн грн.
Как отмечают в Офисе генпрокурора, ходатайство об избрании мер для других участников схемы находятся на рассмотрении суда.
Там отдельно обращают внимание, что в Украине не зарегистрировано ни одного лекарственного средства с действующим веществом тирзепатид, в частности, с названием Biopatid. Вся продукция под таким названием фальсифицирована и опасна для здоровья.
В Офисе генпрокурора отмечают, что название препарата придумал организатор схемы, а ни у одной компании или физического лица в Украине нет законных оснований производить и распространять препарат Biopatid.
12 сентября сообщалось, что проводились масштабные обыски из-за фальсифицированного препарата для похудения Biopatid на всей территории Украины.