Суд избрал меры пресечения по делу о незаконном изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения Biopatid.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Меры пресечения по делу о препарате для похудения

Подозреваемому организатору схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированного препарата для похудения Biopatid, также являющегося владельцем торговой марки Biopell Medical, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

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По данным Офиса генпрокурора, подозреваемой, являющейся владелицей клиники, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 68 млн грн.

Кроме этого, еще шестерым участникам схемы избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размерах от 3,5 до 10 млн грн.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, ходатайство об избрании мер для других участников схемы находятся на рассмотрении суда.

Там отдельно обращают внимание, что в Украине не зарегистрировано ни одного лекарственного средства с действующим веществом тирзепатид, в частности, с названием Biopatid. Вся продукция под таким названием фальсифицирована и опасна для здоровья.

В Офисе генпрокурора отмечают, что название препарата придумал организатор схемы, а ни у одной компании или физического лица в Украине нет законных оснований производить и распространять препарат Biopatid.

12 сентября сообщалось, что проводились масштабные обыски из-за фальсифицированного препарата для похудения Biopatid на всей территории Украины.

Фото : СБУ

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