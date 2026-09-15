Украина поддерживает усилия США, направленные на достижение энергетического перемирия с Россией, готова работать над соответствующей договоренностью.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, общаясь с журналистами.

Энергетическое перемирие с РФ

По его словам, украинская сторона уже проинформировала международных партнеров о своей позиции. В то же время, несколько других государств также предложили свои подходы к работе над договоренностью о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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– Есть несколько предложений от международных партнеров, чтобы работать на этом треке. Чтобы совместными усилиями достигли энергетического перемирия, – подчеркнул Сибига.

Глава МИД добавил, что Украина поддерживает американские усилия по этому направлению.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает идею энергетического перемирия Украины с РФ. По его словам, в случае введения такого перемирия, Россия якобы сможет обеспечить свой внутренний рынок нефтепродуктами.

13 сентября американский президент Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре. По его словам, подобные атаки якобы приводят к дефициту дизельного горючего в мире.

14 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина готова бить по энергетическим объектам РФ, если Москва предоставит аналогичные гарантии.

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