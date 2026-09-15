В Украине успешно опробован еще один перехватчик, предназначенный для борьбы с российскими реактивными дронами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Новый перехватчик реактивных Шахедов

По словам президента, в ходе испытания новый перехватчик успешно поразил российский реактивный Шахед. В то же время разработчикам еще необходимо доработать отдельные элементы системы управления перехватчиком.

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— Шахед поражен успешно, но нужно доработать некоторые аспекты управления перехватчиком. Работу продолжаем — еще нужно время. Спасибо разработчикам за активность, — сообщил Зеленский.

Президент также отметил, что в ходе доклада обсуждались дальнейшие военные операции и развитие дальнобойных ударов.

По его словам, вместе с министром обороны Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ определили приоритетные цели, необходимое для их поражения количество средств и как подготовиться.

Зеленский подчеркнул, что результаты украинских дальнобойных ударов по нефтяной инфраструктуре уже весомые, и именно это придает необходимый потенциал для дипломатических переговоров.

В то же время Зеленский отметил, что Украина готова двигаться в сторону деэскалации. Однако, по его словам, партнеры должны обеспечить соблюдение Россией договоренностей по прекращению атак на украинскую критическую инфраструктуру.

Президент подчеркнул, что такие шаги должны быть долгосрочными и надежными.

По данным FT, Кремль не спешит соглашаться на энергетическое перемирие с Украиной до начала зимы.

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