Укрпочта проверит обстоятельства отправления подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу, которую, по словам уже экс-генпрокурора Руслана Кравченко, направили в антикоррупционный орган заказным письмом.

Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, комментируя многочисленные запросы относительно почтовых отправлений.

Укрпочта проверит отправку подозрения Кривоносу

По его словам, Кравченко утверждал, что 13 сентября направил подозрения руководителю НАБУ и работникам САП через Укрпочту. В то же время на обнародованных в соцсетях копиях чеков отмечено, что за отправки рассчитались наличными непосредственно в отделении.

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Смилянский подчеркнул, что такой способ оплаты отличается от предусмотренного договором между Укрпочтой и Офисом генерального прокурора, а также требований бюджетного законодательства относительно осуществления расходов бюджетными учреждениями.

Отдельно Смилянский обратил внимание на заявление Генеральной прокуратуры от 14 сентября. В нем отмечалось, что в рамках соответствующего уголовного производства ни одному лицу, в частности директору антикоррупционного органа, подозрения не сообщали.

В связи с этим Укрпочта намерена проверить обстоятельства оформления и отправки соответствующих почтовых отправлений.

— Дальнейшая обработка этих отправлений будет осуществляться исключительно в соответствии с требованиями законодательства, Правил предоставления услуг почтовой связи и установленными процедурами, — заявил Смилянский.

Он напомнил, что тайна переписки гарантируется статьей 31 Конституции Украины и защищается законодательством.

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