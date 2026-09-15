Высший антикоррупционный суд продлил на 60 дней действие процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего руководителя Офиса президента Украины, которому сообщили о подозрении в отмывании. В то же время суд не продлил обязанность носить электронный браслет.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Какие обязанности продлил ВАКС

Следователь судья частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. На следующие 60 дней подозреваемый должен:

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прибывать по каждому требованию детектива, прокурора и суда;

сообщать об изменении места жительства или работы;

не оставлять определенные ранее населенные пункты;

сдать паспорт для выезда за границу;

не общаться с лицами, определенными в определении суда, в частности другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

В то же время, требование относительно ношения электронного средства контроля суд не продлил.

Как отметили в ВАКС, независимый медицинский специалист пришел к выводу, что дальнейшее использование электронного браслета может представлять угрозу жизни и здоровью подозреваемого. Это обстоятельство стало одним из оснований для отказа в продлении соответствующего обязательства.

ВАКС официально не называет фамилию подозреваемого. В то же время из материалов производства следует, что речь идет о бывшем руководителе Офиса президента Андрее Ермаке.

Дело Ермака

Напомним, что утром 28 ноября 2025 года НАБУ и САП пришли с обыском к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

11 мая НАБУ сообщило Андрею Ермаку о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности, а также конфискацию имущества.

По материалам следствия, речь идет об отмывании почти $9 млн из-за строительства коттеджного городка в Козине Киевской области. На территории возводились четыре частные резиденции со вспомогательными сооружениями, а также отдельная резиденция общего пользования со SPA-зоной.

14 мая ВАКС арестовал Андрея Ермака с возможностью внесения залога в 140 млн грн.

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