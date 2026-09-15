ВАКС оставил ограничения для Ермака, но освободил его от электронного браслета
- ВАКС продлил процессуальные обязанности подозреваемого эксруководителя ОПУ.
- Суд оставил ряд ограничений для него, однако есть иное решение по электронному браслету.
Высший антикоррупционный суд продлил на 60 дней действие процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего руководителя Офиса президента Украины, которому сообщили о подозрении в отмывании. В то же время суд не продлил обязанность носить электронный браслет.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
Какие обязанности продлил ВАКС
Следователь судья частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. На следующие 60 дней подозреваемый должен:
- прибывать по каждому требованию детектива, прокурора и суда;
- сообщать об изменении места жительства или работы;
- не оставлять определенные ранее населенные пункты;
- сдать паспорт для выезда за границу;
- не общаться с лицами, определенными в определении суда, в частности другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
В то же время, требование относительно ношения электронного средства контроля суд не продлил.
Как отметили в ВАКС, независимый медицинский специалист пришел к выводу, что дальнейшее использование электронного браслета может представлять угрозу жизни и здоровью подозреваемого. Это обстоятельство стало одним из оснований для отказа в продлении соответствующего обязательства.
ВАКС официально не называет фамилию подозреваемого. В то же время из материалов производства следует, что речь идет о бывшем руководителе Офиса президента Андрее Ермаке.
Дело Ермака
Напомним, что утром 28 ноября 2025 года НАБУ и САП пришли с обыском к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
11 мая НАБУ сообщило Андрею Ермаку о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности, а также конфискацию имущества.
По материалам следствия, речь идет об отмывании почти $9 млн из-за строительства коттеджного городка в Козине Киевской области. На территории возводились четыре частные резиденции со вспомогательными сооружениями, а также отдельная резиденция общего пользования со SPA-зоной.
14 мая ВАКС арестовал Андрея Ермака с возможностью внесения залога в 140 млн грн.