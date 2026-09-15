Военный хирург Константин Гуменюк стал командующим Медицинскими силами ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил военного хирурга, полковника медицинской службы Константина Гуменюка новым командующим Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится в указе президента №910/2026, опубликованном на сайте главы государства.
Константин Гуменюк стал командующим Медицинскими силами ВСУ: что известно
Указ о назначении Константина Гуменюка президент подписал 14 сентября.
Перед этим Зеленский уволил с должности командующего Медицинскими силами ВСУ Анатолия Казмирчука.
Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса сообщил, что решение о назначении Гуменюка глава государства принял совместно с главнокомандующим ВСУ.
По его словам, Гуменюк пользуется авторитетом среди военных и доверием волонтерского сообщества.
— Главный приоритет на этой должности — сохранение жизни и здоровья украинского воина, — подчеркнул Палиса.
Что известно о Константине Гуменюке
Константин Гуменюк — военный хирург, полковник медицинской службы и доктор медицинских наук. До нового назначения он был главным хирургом Вооруженных Сил Украины.
В 2014 году Гуменюк работал в зоне АТО в составе передовой врачебно-медсестринской бригады 95 аэромобильной бригады. В 2017 году стал главным хирургом АТО, а в 2018–2019 годах был главным хирургом операции Объединенных сил. С 2019 года работал главным хирургом ВСУ.
В мае 2022 года в военном мобильном госпитале недалеко от Бахмута Гуменюк провел лапароскопическую операцию по удалению почки у военного с огнестрельным ранением и разрушением органа.
Также он внедрял в боевых условиях систему REBOA для остановки внутреннего кровотечения и занимался развитием лапароскопической и торакоскопической хирургии при боевых травмах.
Гуменюк имеет звание заслуженного врача Украины. Среди его наград — орден За заслуги III степени, медаль Защитнику Отечества и Национальная премия Украины имени Бориса Патона.