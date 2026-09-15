Президент Украины Владимир Зеленский назначил военного хирурга, полковника медицинской службы Константина Гуменюка новым командующим Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в указе президента №910/2026, опубликованном на сайте главы государства.

Константин Гуменюк стал командующим Медицинскими силами ВСУ: что известно

Указ о назначении Константина Гуменюка президент подписал 14 сентября.

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Перед этим Зеленский уволил с должности командующего Медицинскими силами ВСУ Анатолия Казмирчука.

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса сообщил, что решение о назначении Гуменюка глава государства принял совместно с главнокомандующим ВСУ.

По его словам, Гуменюк пользуется авторитетом среди военных и доверием волонтерского сообщества.

— Главный приоритет на этой должности — сохранение жизни и здоровья украинского воина, — подчеркнул Палиса.

Что известно о Константине Гуменюке

Константин Гуменюк — военный хирург, полковник медицинской службы и доктор медицинских наук. До нового назначения он был главным хирургом Вооруженных Сил Украины.

В 2014 году Гуменюк работал в зоне АТО в составе передовой врачебно-медсестринской бригады 95 аэромобильной бригады. В 2017 году стал главным хирургом АТО, а в 2018–2019 годах был главным хирургом операции Объединенных сил. С 2019 года работал главным хирургом ВСУ.

В мае 2022 года в военном мобильном госпитале недалеко от Бахмута Гуменюк провел лапароскопическую операцию по удалению почки у военного с огнестрельным ранением и разрушением органа.

Также он внедрял в боевых условиях систему REBOA для остановки внутреннего кровотечения и занимался развитием лапароскопической и торакоскопической хирургии при боевых травмах.

Гуменюк имеет звание заслуженного врача Украины. Среди его наград — орден За заслуги III степени, медаль Защитнику Отечества и Национальная премия Украины имени Бориса Патона.

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