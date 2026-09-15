Поражено место запуска ударных БпЛА, средства РЭБ, РЛС и ретранслятор РФ.

Силы обороны поразили ряд целей России в Брянской области и Донецке

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, 14 сентября и ночью на 15 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов врага.

В районе города Донецк нанесен удар по месту хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА.

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В Погребах и Мосточино Брянской области под атакой находились радиолокационные станции систем контроля воздушного пространства противника.

В Злынке Брянской области РФ поражен ретранслятор MESH-сети противника.

В Новосветловке Луганской области под атакой Сил обороны оказался склад горюче-смазочных материалов противника.

В Генштабе отмечают, что степень нанесенного ущерба уточняется, а работа по ключевым военным целям противника продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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