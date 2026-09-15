Средства РЭБ, РЛС и ретранслятор РФ: ВСУ поразили ряд целей России в Брянской области и на ВОТ
- Силы обороны Украины нанесли новые удары по важным военным объектам РФ.
- Под атакой оказались средства, используемые Россией для дронов, связи и контроля воздушного пространства.
- В Генштабе подчеркивают, что работа по ключевым целям противника продолжается.
Поражено место запуска ударных БпЛА, средства РЭБ, РЛС и ретранслятор РФ.
Силы обороны поразили ряд целей России в Брянской области и Донецке
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, 14 сентября и ночью на 15 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов врага.
В районе города Донецк нанесен удар по месту хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА.
В Трубчевске, Почепе-2 и Речице Брянской области РФ поражены три станции радиоэлектронной борьбы российского агрессора.
В Погребах и Мосточино Брянской области под атакой находились радиолокационные станции систем контроля воздушного пространства противника.
В Злынке Брянской области РФ поражен ретранслятор MESH-сети противника.
В Новосветловке Луганской области под атакой Сил обороны оказался склад горюче-смазочных материалов противника.
В Генштабе отмечают, что степень нанесенного ущерба уточняется, а работа по ключевым военным целям противника продолжается.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.