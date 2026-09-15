Во вторник, 15 сентября, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

Документ обнародовали на сайте президента Украины.

Указ Зеленского об увольнении Кравченко

— Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности генерального прокурора, — говорится в сообщении.

Ранее во вторник, 15 сентября, Верховная Рада дала согласие на увольнение Кравченко.

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7 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне расследования НАБУ в рамках операции Карфаген. В материалах негласных следственных действий фигурируют Кравченко и его первая заместительница Мария Вдовиченко.

Подозрение Кравченко не объявляли. Сам он категорически отрицает причастность к легализации средств, полученных от незаконных кол-центров, и наличие незадекларированных активов.

Руслан Кравченко заявляет, что обвинения антикоррупционного бюро — безосновательны.

В понедельник, 14 сентября, Кравченко подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу.

После этого НАБУ и САП заявили, что расценивают такие действия как продолжение системной атаки на независимость антикоррупционных органов.

Кравченко подтвердил, что выехал за пределы Украины, объяснив это служебной командировкой. По его словам, он отправился во Францию для участия в слушании парламентской сети Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Однако в ПАСЕ сообщили, что Кравченко и его представители не будут участвовать в соответствующем заседании.

Командировка генерального прокурора во Францию была оформлена с 13 сентября, то есть через шесть дней после подачи им заявления об отставке.

14 сентября Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора. Эту должность он занимал с 21 июня 2025 года.

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