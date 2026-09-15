Зеленский провел Ставку: обсудили усиление РЭБ, защиту УЗ и критической инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное контрактам на производство систем защиты объектов критической инфраструктуры и логистических путей.
Зеленский провел Ставку 15 сентября: что обсудили
Как сообщил Владимир Зеленский, на заседании подробно проанализировали текущие потребности Укрзализныци, сетей автозаправочных станций и отдельных критических предприятий, являющихся приоритетными мишенями для российских атак.
Разведывательные органы предоставили четкие доклады по фиксации утвержденных планов российских войск и объектов, на которые направлено основное внимание террора РФ.
На заседании приняли решение ощутимо усилить составляющую радиоэлектронной борьбы и увеличить объемы закупок соответствующих систем с подтвержденными контрактами.
Кроме того, утверждено решение о переформатировании работы определенных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны.
Зеленский поручил Министерству финансов Украины обеспечить дополнительные ресурсы для покрытия потребностей логистики.
Особое внимание уделили вызовам и общим шагам с международными партнерами по обеспечению безопасности логистических маршрутов в районах, граничащих со странами Европейского Союза и Молдовой.
Во время Ставки заслушали отчет о возможности Укрзализныци проводить ремонты подвижного состава и поставки необходимого оборудования. На заседании обратили внимание на важность сохранения поддержки со стороны партнеров и привлечения государственных банков для финансовой поддержки предприятия.
В настоящее время правительство Украины готовит решение о введении резервных путей логистики в прифронтовых областях. Для этого уже рассчитаны алгоритмы комбинирования железнодорожных и автобусных маршрутов.
Также на встрече обсудили задачи защиты конкретных объектов критической инфраструктуры, детали которых остаются непубличными. Президент выразил благодарность секретарю СНБО Игорю Клименко за основательную организацию работы Ставки.