Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное контрактам на производство систем защиты объектов критической инфраструктуры и логистических путей.

Зеленский провел Ставку 15 сентября: что обсудили

Как сообщил Владимир Зеленский, на заседании подробно проанализировали текущие потребности Укрзализныци, сетей автозаправочных станций и отдельных критических предприятий, являющихся приоритетными мишенями для российских атак.

Разведывательные органы предоставили четкие доклады по фиксации утвержденных планов российских войск и объектов, на которые направлено основное внимание террора РФ.

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На заседании приняли решение ощутимо усилить составляющую радиоэлектронной борьбы и увеличить объемы закупок соответствующих систем с подтвержденными контрактами.

Кроме того, утверждено решение о переформатировании работы определенных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны.

Зеленский поручил Министерству финансов Украины обеспечить дополнительные ресурсы для покрытия потребностей логистики.

Особое внимание уделили вызовам и общим шагам с международными партнерами по обеспечению безопасности логистических маршрутов в районах, граничащих со странами Европейского Союза и Молдовой.

Во время Ставки заслушали отчет о возможности Укрзализныци проводить ремонты подвижного состава и поставки необходимого оборудования. На заседании обратили внимание на важность сохранения поддержки со стороны партнеров и привлечения государственных банков для финансовой поддержки предприятия.

В настоящее время правительство Украины готовит решение о введении резервных путей логистики в прифронтовых областях. Для этого уже рассчитаны алгоритмы комбинирования железнодорожных и автобусных маршрутов.

Также на встрече обсудили задачи защиты конкретных объектов критической инфраструктуры, детали которых остаются непубличными. Президент выразил благодарность секретарю СНБО Игорю Клименко за основательную организацию работы Ставки.

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Фото: Офис президента

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