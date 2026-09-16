По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 219 боевых столкновений. Противник нанес 68 авиационных ударов, сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, враг привлек для поражения 4153 дрона-камикадзе и произвел 1638 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 16 сентября 2026

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 16 сентября 2026 Фото 1

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Источник: Генштаб ВСУ

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