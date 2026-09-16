Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 16 сентября 2026 – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 219 боевых столкновений. Противник нанес 68 авиационных ударов, сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, враг привлек для поражения 4153 дрона-камикадзе и произвел 1638 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 16 сентября 2026
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Источник: Генштаб ВСУ
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