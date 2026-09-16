Ситуация во временно оккупированных Олешках Херсонской области остается критической, а российская сторона после переговоров еще не подтвердила готовность провести гуманитарную миссию по эвакуации гражданских.

Олешки на грани гуманитарного кризиса: что известно

Как сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, украинская сторона ранее согласовала с РФ соответствующие алгоритмы и список людей, которых необходимо эвакуировать. К операции также был готов присоединиться Международный Комитет Красного Креста в соответствии со своим мандатом.

Для проведения гуманитарной миссии с Силами безопасности и обороны Украины была разработана возможность обеспечения режима тишины.

Сейчас смотрят

О критической ситуации в Олешках также проинформировали международные организации, в частности, ООН и штаб-квартиру МККК в Женеве. Их призвали содействовать оказанию помощи местным жителям, чтобы предотвратить массовую гибель людей.

В настоящее время российская сторона, несмотря на прошедшие переговоры, долго не согласовывает проведение эвакуации. В то же время, украинская сторона продолжает собирать и проверять информацию, поддерживает контакты с МККК, международными организациями и государственными органами.

Отдельно Украина продолжает требовать срочной эвакуации гражданских, фактически оказавшихся в серой зоне. Люди ежедневно находятся под угрозой обстрелов и атак дронов, а также имеют ограниченный доступ к продуктам, питьевой воде, лекарствам и другой необходимой помощи.

По имеющимся данным, получено 176 обращений по гуманитарной ситуации на временно оккупированной части Херсонщины. Уже проверена информация о 358 людях, которые срочно нуждаются в помощи для безопасного выезда.

В то же время реальное количество тех, кто остается в Олешках и районе, может быть значительно больше. По предварительным оценкам, там могут находиться более 6 тыс. человек, в том числе около 200 детей.

Из-за отсутствия организованной эвакуации часть жителей пытается выбраться самостоятельно, в частности, через заминированные территории. Таким образом, они рискуют подорваться на минах или попасть под удары беспилотников.

Фото: Дмитрий Лубинец

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.