Правоохранительные органы провели обыск у Леси Карнаух — бывшего заместителя экс-генпрокурора Руслана Кравченко и экс-исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в политических кругах.

Обыск у экс-заместительницы Кравченко Карнаух

По информации собеседников издания, следственные действия в отношении Леси Карнаух совершали Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Сейчас смотрят

Обыск состоялся 15 сентября — в тот же день, когда Кабинет министров принял решение об ее увольнении, а бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уехал за границу.

Журналисты обратились за разъяснениями в НАБУ и САП. Однако в правоохранительных ведомствах отметили, что пока не комментируют эту информацию.

В понедельник, 14 сентября, Кабинет министров Украины прекратил полномочия Леси Карнаух как исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Украины.

Временное исполнение обязанностей главы ГНС на нее возложило правительство 23 июня 2025 года. До этого назначения Карнаух занимала должность заместителя главы Государственной налоговой службы.

Фото: ГНС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.