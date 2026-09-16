Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне России против Украины уже не может быть так называемой win-win ситуации победы для обеих сторон. После начала полномасштабного вторжения и значительных потерь речь идет прежде всего о прекращении боевых действий и сохранении человеческих жизней.

Об этом Зеленский сказал в интервью CBC News.

Зеленский о победе в войне

— Если быть честным, то не будет win-win, то есть победы для обеих сторон. Да не будет. Потому что очень много потерь с обеих сторон. Победа для обеих сторон закончилась с первым днем ​​войны, – сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что настоящей победой для всех Украины, России и мира может быть только мир.

– Это будет победа для человеческой жизни, – отметил президент.

Зеленский также прокомментировал приезд в Киев представителей президента США Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера. Он заявил, что рад их визиту, поскольку считает важным демонстрировать уважение к украинцам.

По словам президента, различия во взглядах на завершение войны нормальные. В то же время, он обратил внимание на то, что представители США уже несколько раз посещали Москву.

— То, что у нас с Джаредом Кушнером разные взгляды на завершение войны, это нормально. Я рад, что они, наконец, приехали в Киев после того, как шесть или семь раз побывали в Москве. Они должны продемонстрировать уважение наших людей, — сказал Зеленский.

Президент также сообщил о готовящейся встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, которая ожидается в конце сентября.

Отдельно Зеленский прокомментировал заявление Джареда Кушнера после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам президента Украины, речь идет о стремлении России захватить украинские территории, в то время как Украина категорически отказывается уступать им.

Зеленский считает, что проблема заключается не в нескольких километрах территории, а в намерениях Путина в отношении Украины.

— Проблема в том, что мы должны изменить мышление Путина. У него самая большая территория в мире, и в то же время ему нужно, я не знаю, несколько километров. Поэтому это очень странно, когда партнеры говорят, что Путин нуждается только в этой части Украины, только в этих километрах, — заявил президент.

По мнению Зеленского, российскому руководству нужны не отдельные участки украинской территории, а вся Украина для дальнейшего включения ее в состав России.

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