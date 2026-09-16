Украина в настоящее время формирует будущее ведения войны, тогда как странам НАТО необходимы кардинальные изменения в структуре армий, вооружении и подготовке военных.

Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ и американский генерал Дэвид Петреус.

Как Украина определяет будущее войны

Так, Дэвид Петреус считает, что в будущем войскам потребуется меньше традиционной техники, в частности танков, боевых машин пехоты, кораблей и пилотируемой авиации. В то же время часть таких систем, включая самолеты-невидимки и противоракетную оборону, сохранит важное значение.

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По оценке Петреуса, война движется к все более широкому использованию автономных систем и искусственного интеллекта.

В перспективе программное обеспечение сможет автоматически объединять данные различных датчиков, формировать картину воздушной обстановки и управлять боевыми системами. Человек будет контролировать процесс, однако значительную часть задач будут выполнять машины.

Подобные технологии, по его словам, будут применяться не только в противовоздушной и противоракетной обороне, но и в наземных операциях.

Петреус также обратил внимание на скорость, с которой украинские производители адаптируют военные технологии. По его мнению, западным странам необходимо создать систему, которая позволит обновлять программное обеспечение еженедельно, а аппаратурную часть – каждые три-четыре недели.

– Будущее войны творится в Украине, и Россия также очень активно на это реагирует, – подчеркнул генерал в интервью РБК-Украина.

Война на истощение: что Петреус говорит о ресурсах Украины и РФ

В то же время Дэвид Петреус признал значительное ресурсное преимущество России. По его оценке, у РФ в пять раз больше людских ресурсов и в 12 раз больше экономики, однако это само по себе не гарантирует ей успеха.

Он считает, что украинские инновации на поле боя не позволяют российским войскам достигать поставленных целей, а удары по логистике, инфраструктуре и системам противовоздушной и противоракетной обороны РФ постепенно расширяют возможности Украины.

Важным фактором Петреус назвал и западную помощь, в частности системы ПВО и ПРО, которые Украина пока не может производить самостоятельно в необходимых объемах.

По его словам, дополнительное давление на российскую экономику может еще больше осложнить положение РФ. Петреус обратил внимание на сокращение ликвидных активов российского Фонда национального благосостояния, рост инфляции и процентных ставок, замедление роста ВВП и падение доходов от нефтепродуктов.

По его мнению, даже мобилизация Россией дополнительных 100–200 тыс. военнослужащих не гарантирует ей достижения тактических целей, в частности на Донбассе.

Петреус о поддержке Украины и НАТО

Экс-директор ЦРУ подчеркнул, что Украина должна продемонстрировать российскому руководству невозможность достижения его целей военным путем. Для этого, по его словам, западные партнеры должны продолжать поддерживать Киев.

Петреус также заявил, что полномасштабная война России против Украины придала НАТО новый импульс и заставила европейские страны брать на себя большую ответственность за собственную оборону.

– Путин поставил себе цель вновь сделать Россию великой. А на самом деле он вновь сделал великим именно НАТО. Более того, он даже присоединил к нему ещё две страны, – подытожил Петреус.

Напомним, Дэвид Петреус считает, что российским войскам не удалось выполнить ключевые задачи весенне-летней кампании, тогда как их потери остаются чрезвычайно высокими.

Преимущество Украины экс-директор ЦРУ связывает не только с ситуацией на передовой, но и с ударами по логистике, энергетическим и военным объектам РФ.

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