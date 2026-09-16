События на утро 16 сентября: удар по поезду на Николаевщине и автобусу по Днепропетровщине
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 278 боевых столкновений. Враг нанес 106 авиационных ударов, сбросил 356 управляемых авиабомб. Ночью силы ПВО сбили 63 вражеских БПЛА. К сожалению, есть попадания в поезд на Николаевщине и в инфраструктуру в ряде областей.
Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
Взрывы в Киеве
Ранним утром в Киеве раздались взрывы. Россия атаковала столицу дронами. В Святошинском районе произошло возгорание складского здания из-за вражеской атаки.
На местах удара работали экстренные службы.
Атака на Киевщину
За минувшие сутки и сегодняшнее утро из-за вражеских атак в Киевской области повреждено 17 объектов. Под обстрелами находились Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский и Обуховский районы.
Повреждены восемь частных домовладений, пять транспортных средств, коммунальное учреждение, ангарное и производственное помещение. К счастью, люди не пострадали.
На местах работают все необходимые оперативные службы.
РФ ударила по пассажирскому поезду Киев — Николаев
Российские оккупанты ударили по пассажирскому поезду №122 Киев — Николаев. Благодаря заблаговременному предупреждению локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры вовремя эвакуировались.
Никто не пострадал.
Укрзализныця совместно с Николаевской областной военной администрацией для пассажиров организуют перевозки в Николаев.
Атака на Полтавщину
Ночью российские ударные дроны атаковали Полтавский район. Вражеский БпЛА попал в один из объектов промышленности. Также под атакой была энергетическая инфраструктура.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Взрывы в Черкасской области
По информации руководителя Черкасской ОВА Игоря Табурца, в течение ночи силы противовоздушной обороны в небе над областью обезвредили 14 российских БПЛА.
По уточненным данным, накануне в Золотоносском районе в результате падения двух дронов повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. Больше обращений от населения пока нет.
Взрыв в Херсоне
Ночью в одном из районов Херсона вражеский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Автомобиль загорелся. Несмотря на риски повторных российских атак, спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.
Удар по автобусу на Днепропетровщине
Российские войска атаковали рейсовую маршрутку в Никопольском районе Днепропетровской области. По данным спасателей ГСЧС, пять человек погибли, еще семеро пострадали из-за удара FPV-дроном.
Спасатели оказали помощь раненым и доставили их в больницу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 666-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.