Россия не достигает своих целей: Петреус заявил об инициативе Украины на фронте
- Петреус считает, что российским войскам не удалось выполнить ключевые задачи весенне-летней кампании, тогда как их потери остаются чрезвычайно высокими.
- Преимущество Украины экс-директор ЦРУ связывает не только с ситуацией на передовой, но и с ударами по логистике, энергетическим и военным объектам РФ.
Украина не позволяет России достичь целей весенне-летней кампании. Такую оценку ситуации высказал бывший директор ЦРУ и американский генерал Дэвид Петреус.
Кто владеет инициативой на фронте: оценка Петреуса
Петреус считает, что заявления Владимира Путина о значительном прогрессе российской армии не соответствуют реальной ситуации на поле боя.
– Я считаю, что на фронте инициатива принадлежит Украине, поскольку Россия не способна достичь того, к чему стремилась, – заявил экс-директор ЦРУ в интервью РБК-Украина.
По его оценке, украинские военные не позволяют РФ реализовать цели весенне-летней кампании, среди которых захват оставшейся части Донецкой области и так называемых укрепленных городов.
Петреус обратил внимание, что российские войска еще не дошли до этих городов и находятся лишь на подступах к ним.
В то же время, по его словам, РФ несет значительные потери. Петреус утверждает, что число убитых и раненых российских военных превышает 1 тыс. человек в день, а только за один месяц их было более 35 тыс.
Общие потери РФ в убитых и раненых он оценил в более чем 1,5 млн человек.
Петреус, занимавший пять командных должностей в генеральском звании, в частности командовавший силами в Ираке и Афганистане и возглавлявший Центральное командование США, назвал такой масштаб потерь «немыслимым».
Бывший директор ЦРУ также объяснил, почему считает украинские данные о потерях РФ заслуживающими доверия.
По его словам, Силы беспилотных систем и другие украинские подразделения документируют результаты своих действий с помощью видео, чтобы получать баллы в системе Е-баллов.
Эти показатели, как отметил Петреус, влияют на распределение ограниченных ресурсов через систему Дельта, из-за чего между подразделениями существует конкуренция за подтвержденные результаты.
Удары по Крыму и РФ: почему Петреус говорит о стратегической инициативе Украины
По мнению американского генерала, Украина владеет инициативой не только на поле боя, но и в стратегическом плане. Одним из ключевых факторов он назвал постепенную изоляцию временно оккупированного Крыма от России.
Петреус утверждает, что украинские Силы беспилотных систем уничтожили более 275 катеров, танкеров, паромов и барж, которые использовались, в частности, для снабжения полуострова.
Он также указал на уязвимость российской логистики через Керченский пролив и сухопутный маршрут вдоль южного побережья оккупированных территорий.
По словам Петреуса, последствия украинских ударов уже сказываются на обеспечении Крыма электроэнергией, отоплением и водой.
Что сказал Петреус об ударах Украины по НПЗ и ПВО России
Еще одним фактором стратегического давления Петреус назвал атаки на российскую нефтеперерабатывающую отрасль.
По его словам, Украина как минимум один раз атаковала каждый российский нефтеперерабатывающий завод в радиусе 3 тыс. км, а некоторые предприятия подвергались ударам неоднократно.
Экс-директор ЦРУ утверждает, что из-за сокращения производственных мощностей НПЗ Россия прекратила экспорт бензина и дизельного топлива, зато увеличила поставки сырой нефти за границу и вынуждена импортировать нефтепродукты, в частности из Казахстана, Беларуси и Индии.
Отдельно Петреус обратил внимание на удары по российским системам противовоздушной и противоракетной обороны, в частности С-400.
По его мнению, постепенное уничтожение этих комплексов может повысить эффективность украинских атак на территории РФ в ближайшие месяцы. Российскому руководству придется концентрировать системы ПВО вокруг отдельных объектов критической инфраструктуры, делая другие районы более уязвимыми.
Удары по логистике и экономические проблемы РФ
Петреус также заявил, что Украина наносит удары по российской логистической инфраструктуре, в частности по объектам компаний Wildberries и Ozon, которые он назвал “складами Amazon на стероидах”.
По его утверждению, такие объекты имеют двойное назначение и используются не только для гражданской торговли, но и как часть военной и оборонной логистики России.
На фоне войны, по оценке Петреуса, в РФ также обостряются экономические и кадровые проблемы. Необходимость привлекать всё больше людей в армию усугубляет дефицит рабочей силы.
В качестве еще одного признака проблем он привел ситуацию с топливом.
– В любой стране, где нужно пользоваться приложением, чтобы найти заправку, на которой действительно есть бензин или дизель, – это значит, что что-то не так, – подытожил Петреус.
Напомним, 16 сентября стало известно, что Силы обороны Украины поразили российский самолет Су-24 на аэродроме во временно оккупированном Крыму и место запуска ударных беспилотников в районе Донецка.