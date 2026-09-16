Украина не позволяет России достичь целей весенне-летней кампании. Такую оценку ситуации высказал бывший директор ЦРУ и американский генерал Дэвид Петреус.

Кто владеет инициативой на фронте: оценка Петреуса

Петреус считает, что заявления Владимира Путина о значительном прогрессе российской армии не соответствуют реальной ситуации на поле боя.

– Я считаю, что на фронте инициатива принадлежит Украине, поскольку Россия не способна достичь того, к чему стремилась, – заявил экс-директор ЦРУ в интервью РБК-Украина.

По его оценке, украинские военные не позволяют РФ реализовать цели весенне-летней кампании, среди которых захват оставшейся части Донецкой области и так называемых укрепленных городов.

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Петреус обратил внимание, что российские войска еще не дошли до этих городов и находятся лишь на подступах к ним.

В то же время, по его словам, РФ несет значительные потери. Петреус утверждает, что число убитых и раненых российских военных превышает 1 тыс. человек в день, а только за один месяц их было более 35 тыс.

Общие потери РФ в убитых и раненых он оценил в более чем 1,5 млн человек.

Петреус, занимавший пять командных должностей в генеральском звании, в частности командовавший силами в Ираке и Афганистане и возглавлявший Центральное командование США, назвал такой масштаб потерь «немыслимым».

Бывший директор ЦРУ также объяснил, почему считает украинские данные о потерях РФ заслуживающими доверия.

По его словам, Силы беспилотных систем и другие украинские подразделения документируют результаты своих действий с помощью видео, чтобы получать баллы в системе Е-баллов.

Эти показатели, как отметил Петреус, влияют на распределение ограниченных ресурсов через систему Дельта, из-за чего между подразделениями существует конкуренция за подтвержденные результаты.

Удары по Крыму и РФ: почему Петреус говорит о стратегической инициативе Украины

По мнению американского генерала, Украина владеет инициативой не только на поле боя, но и в стратегическом плане. Одним из ключевых факторов он назвал постепенную изоляцию временно оккупированного Крыма от России.

Петреус утверждает, что украинские Силы беспилотных систем уничтожили более 275 катеров, танкеров, паромов и барж, которые использовались, в частности, для снабжения полуострова.

Он также указал на уязвимость российской логистики через Керченский пролив и сухопутный маршрут вдоль южного побережья оккупированных территорий.

По словам Петреуса, последствия украинских ударов уже сказываются на обеспечении Крыма электроэнергией, отоплением и водой.

Что сказал Петреус об ударах Украины по НПЗ и ПВО России

Еще одним фактором стратегического давления Петреус назвал атаки на российскую нефтеперерабатывающую отрасль.

По его словам, Украина как минимум один раз атаковала каждый российский нефтеперерабатывающий завод в радиусе 3 тыс. км, а некоторые предприятия подвергались ударам неоднократно.

Экс-директор ЦРУ утверждает, что из-за сокращения производственных мощностей НПЗ Россия прекратила экспорт бензина и дизельного топлива, зато увеличила поставки сырой нефти за границу и вынуждена импортировать нефтепродукты, в частности из Казахстана, Беларуси и Индии.

Отдельно Петреус обратил внимание на удары по российским системам противовоздушной и противоракетной обороны, в частности С-400.

По его мнению, постепенное уничтожение этих комплексов может повысить эффективность украинских атак на территории РФ в ближайшие месяцы. Российскому руководству придется концентрировать системы ПВО вокруг отдельных объектов критической инфраструктуры, делая другие районы более уязвимыми.

Удары по логистике и экономические проблемы РФ

Петреус также заявил, что Украина наносит удары по российской логистической инфраструктуре, в частности по объектам компаний Wildberries и Ozon, которые он назвал “складами Amazon на стероидах”.

По его утверждению, такие объекты имеют двойное назначение и используются не только для гражданской торговли, но и как часть военной и оборонной логистики России.

На фоне войны, по оценке Петреуса, в РФ также обостряются экономические и кадровые проблемы. Необходимость привлекать всё больше людей в армию усугубляет дефицит рабочей силы.

В качестве еще одного признака проблем он привел ситуацию с топливом.

– В любой стране, где нужно пользоваться приложением, чтобы найти заправку, на которой действительно есть бензин или дизель, – это значит, что что-то не так, – подытожил Петреус.

Напомним, 16 сентября стало известно, что Силы обороны Украины поразили российский самолет Су-24 на аэродроме во временно оккупированном Крыму и место запуска ударных беспилотников в районе Донецка.

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