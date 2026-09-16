НАБУ и САП сообщили о подозрении семи участникам преступной группы, которая, по версии следствия, завладела средствами на сумму 137,5 млн грн КП Киевский метрополитен.

Об этом сообщают в НАБУ и САП.

Хищение денег на подаренных вагонах метро

Речь идет о бывшем должностном лице и трех служащих коммунального предприятия, двух соорганизаторах схемы и директоре подконтрольной компании. Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение имуществом в особо крупных размерах.

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По данным следствия, в конце 2022 года Варшавский метрополитен безвозмездно передал Киевскому метрополитену 60 вагонов.

В 2023 году КП провело тендеры на закупку транспортно-экспедиционных услуг для их доставки. Победу, по данным правоохранителей, одержала заранее определенная компания, которая предложила существенно завышенную стоимость перевозки. Общая сумма контракта составила 190 млн грн.

После получения средств их перевели на счет подконтрольной компании за границей. Часть денег была направлена ​​реальному перевозчику, а 137,5 млн грн, по версии следствия, участники схемы присвоили.

В НАБУ отметили, что судебному расследованию активно способствовали специалисты Госаудитслужбы.

В январе сообщалось, что Киевский метрополитен через суд требует от бывшего подрядчика Киевметростроя более 3,6 млрд грн компенсации за убытки и штрафы, вызванные срывом сроков строительства ветви метро на Виноградарь.

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