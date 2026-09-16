Украина ожидает от России конкретный список объектов и уточнения условий возможного взаимного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

Украина ждет конкретных предложений от РФ

Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, Киев готов предметно обсуждать возможную деэскалацию, однако для этого российская сторона должна представить конкретные предложения.

Он отметил, что Москва должна предоставить перечень объектов, которые могут быть включены в договоренности, а также уточнить другие параметры возможного режима.

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– Если россияне готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали, мы ждем этого. Хотелось бы, чтобы Россия демонстрировала готовность к этой деэскалации. Я думаю, тогда все решения можно будет найти, – сказал Тихий.

В МИД также отмечают, что в случае достижения договоренностей, определенные украинские объекты должны быть полностью защищены от ударов независимо от вида вооружения.

На данный момент договоренности о так называемом энергетическом перемирии между Украиной и Россией нет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова приостановить удары по энергетическим объектам при условии взаимности и гарантий соблюдения такого режима российской стороной.

Обсуждение активизировалось после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности взаимного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время, удары после этого продолжались, поэтому фактически такой режим не был введен.

В Кремле заявляли, что положительно относятся к самой идее. Спикер президента РФ Дмитрий Песков называл предложение о взаимном моратории на удары по энергетике “очень хорошим”.

Однако об окончательных договоренностях или дате начала действия возможного режима российская сторона не сообщала.

В настоящее время стороны обсуждают потенциальные параметры такого механизма, в частности, перечень объектов, которые могут быть защищены от ударов, условия соблюдения договоренностей и возможные механизмы контроля.

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