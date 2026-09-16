Украинская и американская дипломатические команды работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке. Главный акцент делают на содержательном наполнении будущих переговоров.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время пресс-брифинга в Киеве.

Встреча Зеленского и Трампа

По словам спикера МИД, подготовка к переговорам президентов Украины и США находится в активной фазе.

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— Команды сейчас действительно работают над возможностью встречи президентов Украины и США, ее наполнением, чтобы сделать ее максимально содержательной. Это все, что я могу сказать на этот миг, — отметил Тихий.

Он подчеркнул, что программа визита Зеленского в Нью-Йорк будет иметь украинско-американскую составляющую, которая не ограничится только саммитом на самом высоком уровне.

Запланировано ряд других важных мероприятий. Среди них — переговоры с американскими законодателями, встречи с представителями бизнеса и контакты с украинским сообществом в США.

Кроме американского трека, повестка дня президента Украины в Нью-Йорке предусматривает десятки очень важных и интересных двусторонних встреч с лидерами других государств и международных организаций.

Ранее Зеленский подтвердил ожидания встречи с Трампом на следующей неделе в Нью-Йорке. По словам президента Украины, ключевые вопросы, которые он планирует поднять во время диалога, будут касаться инициатив по морскому и энергетическому перемирию.

Источник : МИД

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