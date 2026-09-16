Министр образования и науки Андрей Бутенко сообщил, что в Украине уже восстановили более 44% учебников, уничтоженных в результате российских атак, издательства перепечатывают утраченные тиражи за свой счет.

Бутенко о восстановлении учебников, уничтоженных во время атак РФ

Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Бутенко заявил, что в конце июля – начале августа из-за российских ударов было уничтожено несколько партий учебников, которые находились на складах производителей или уже были в процессе доставки.

В целом Украина потеряла чуть более 10% всего тиража учебников, запланированного на этот год.

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— В конце июля – начале августа у нас было уничтожено несколько партий наших учебников, которые находились на доставке, были на складах у производителей. Мы в общей сложности потеряли чуть более 10% учебников всего тиража, запланированного на этот год, — сообщил он.

Напомним, что ранее Министерство образования планировало доставить 90% учебников до 1 сентября, а остальное – до 1 октября. На сегодня поступило 88,6%.

Бутенко выразил надежду, что в ближайшие дни показатель удастся довести до 90%.

В то же время из учебников, которые должны были доставить до 1 октября, сейчас развезли около 7%.

Министерство образования также ведет переговоры с международными партнерами по компенсации издательствам расходов на повторную печать тиражей, утраченных из-за российских атак.

По словам Бутенко, государство не может повторно оплатить эти учебники из бюджета, поскольку их производство уже было профинансировано.

В настоящее время есть договоренность с ЮНИСЕФ о выделении около $300 тыс. для компенсации части расходов. Также идет поиск финансирования для покрытия остальных потерь.

На сегодня издатели уже восстановили более 44% уничтоженных учебников, однако пока финансируют их повторную печать за свой счет.

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