В Украине в четверг меры по ограничению электропотребления не планируются, сообщили в Укрэнерго.

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Как отмечает Укрэнерго, завтра, в четверг, применение мер по ограничению потребления не планируется.

В то же время отмечается, что использование мощных электроприборов следует перенести на дневное время — с 10.00 до 15.00.

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– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы – с 18.00 до 22.00, – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня Укрэнерго сообщало, что потребление электроэнергии снизилось. Отмечалось, что на 09:30, оно было на 7% ниже, чем в это же время предыдущего дня — во вторник.

Причиной изменений является установление солнечной погоды в большинстве регионов Украины. Это увеличивает эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответственно уменьшает объем энергопотребления из общей сети.

В то же время, в результате дроновых атак и артиллерийских обстрелов со стороны РФ — на утро были зафиксированы новые обесточевания в ряде областей, в частности в Харьковской, Донецкой, Сумской, Запорожской, Черкасской и Херсонской.

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