Отключения света в Украине: в Укрэнерго рассказали, будут ли применяться графики
В Украине в четверг меры по ограничению электропотребления не планируются, сообщили в Укрэнерго.
Отключения света в Украине 17 сентября не прогнозируются
Как отмечает Укрэнерго, завтра, в четверг, применение мер по ограничению потребления не планируется.
В то же время отмечается, что использование мощных электроприборов следует перенести на дневное время — с 10.00 до 15.00.
– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы – с 18.00 до 22.00, – говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня Укрэнерго сообщало, что потребление электроэнергии снизилось. Отмечалось, что на 09:30, оно было на 7% ниже, чем в это же время предыдущего дня — во вторник.
Причиной изменений является установление солнечной погоды в большинстве регионов Украины. Это увеличивает эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответственно уменьшает объем энергопотребления из общей сети.
В то же время, в результате дроновых атак и артиллерийских обстрелов со стороны РФ — на утро были зафиксированы новые обесточевания в ряде областей, в частности в Харьковской, Донецкой, Сумской, Запорожской, Черкасской и Херсонской.