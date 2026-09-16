Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 16 сентября: ВСУ уничтожили 1530 оккупантов и почти 800 дронов
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1530 российских окупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 16 сентября
- личного состава – около 1 511 530 (+1 530) человек,
- танков – 12 345 ед.
- боевых бронированных машин – 25 339 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 49 820 (+27) ед.
- РСЗО – 2 132 (+1) ед.
- средств ПВО – 1 642 (+4) ед.
- самолетов – 442 ед.,
- вертолетов – 356 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 630 (+4) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 069 (+789) ед.
- крылатых ракет – 5 111 ед.
- кораблей / катеров – 35 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 149 557 (+374) ед.
- специальной техники – 4 692 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 666-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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