За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1530 российских окупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 16 сентября

личного состава – около 1 511 530 (+1 530) человек,

танков – 12 345 ед.

боевых бронированных машин – 25 339 (+5) ед.

артиллерийских систем – 49 820 (+27) ед.

РСЗО – 2 132 (+1) ед.

средств ПВО – 1 642 (+4) ед.

самолетов – 442 ед.,

вертолетов – 356 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 2 630 (+4) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 069 (+789) ед.

крылатых ракет – 5 111 ед.

кораблей / катеров – 35 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 149 557 (+374) ед.

специальной техники – 4 692 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 666-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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