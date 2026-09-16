За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1530 российских окупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 16 сентября

  • личного состава – около 1 511 530 (+1 530) человек,
  • танков – 12 345 ед.
  • боевых бронированных машин – 25 339 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 49 820 (+27) ед.
  • РСЗО – 2 132 (+1) ед.
  • средств ПВО – 1 642 (+4) ед.
  • самолетов – 442 ед.,
  • вертолетов – 356 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 2 630 (+4) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 069 (+789) ед.
  • крылатых ракет – 5 111 ед.
  • кораблей / катеров – 35 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 149 557 (+374) ед.
  • специальной техники – 4 692 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 666-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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