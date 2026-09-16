Украинцы воспринимают грядущую зиму через призму рисков нарушения привычного образа жизни — отключения света, воды и отопления. В то же время люди не отказываются от проживания дома наперед, а готовят быт под возможные перебои и оценивают собственный запас прочности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Gradus, проведенного в сентябре 2026 года.

Как украинцы готовятся к зиме

Большинство респондентов планируют испытывать возможные инфраструктурные проблемы в собственных помещениях. Однако 40% опрошенных готовы рассматривать переезд при существенном ухудшении условий в их населенном пункте.

Сейчас смотрят

Около 35% граждан заявили, что не планируют менять место жительства ни при каких обстоятельствах.

Исследование показало высокий уровень зависимости от городских сетей:

42% респондентов проживают в домах, подключенных к городским системам, и не имеют оборудования для автономного обогрева, электричества или запасов воды;

33% (треть) опрошенных владеют необходимым оборудованием, однако все равно остаются зависимыми от коммунальных служб;

только каждый десятый гражданин Украины (10%) считает свое домохозяйство полностью автономным.

Опыт минувшей зимы не спровоцировал массовый переход на полностью автономные системы жизнеобеспечения — подготовка для большинства заключается в подстраховке в случае временных перебоев.

Если потребуется релокация, каждый второй респондент (около 50%) будет рассматривать временное перемещение в пределах Украины (в другую область или соседний пункт), а также только каждый пятый (20%) задумается о выезде за границу.

Планируют ли украинцы оставаться дома

Среди потенциальных причин для переезда абсолютным лидером остается фактор безопасности.

Среди других факторов (с большим отрывом) названы отсутствие доступа к медицине, значительное ухудшение погодных условий, нестабильная работа транспорта и отсутствие доступа к образованию.

Что касается непосредственно коммунальных проблем, то украинцев больше всего беспокоят:

отсутствие электроэнергии: 69% респондентов;

перебои с водоснабжением: 58% респондентов;

отсутствие отопления: 48% респондентов.

Социологи отмечают, что решение об изменении места жительства обычно формируется на пересечении нескольких рисков, когда к коммунальным проблемам прилагаются опасные или социальные угрозы.

— В поведении украинцев накануне зимы заметно важное изменение. Они все меньше воспринимают устойчивость как способность выдержать любые трудности. Люди оценивают, смогут ли поддерживать базовый образ жизни при нестабильных условиях, насколько готовы к этому, способны ли город или община обеспечить необходимые условия, — утверждает основательница и CEO исследовательской компании Gradus, социологиня Евгения Близнюк.

По ее словам, сегодня адаптация — это не постоянное ожидание худшего, а готовность действовать по разным сценариям. Она объяснила, что люди не паникуют из-за возможных трудностей, но оценивают риски и готовят запасные решения.

Опрос проведен исследовательской компанией Gradus методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении 4–7 сентября 2026 года.

Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18–60 лет (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий). Размер выборки – 1 тыс. респондентов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.