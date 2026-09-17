Правительство работает над дополнительными стимулами для бизнеса, чтобы поощрить трудоустройство ветеранов. Налоговые льготы пока не рассматриваются, в то же время среди возможных механизмов министр по делам ветеранов Виталий Ким упомянул доплаты.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

Какие стимулы для трудоустройства ветеранов готовит правительство

По словам Кима, ветераны сейчас составляют около 6–7 % всех работающих в Украине. После возвращения военных с фронта количество ветеранов вместе с членами их семей может достичь 10 млн человек.

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Министр подчеркнул, что при таких масштабах невозможно рассматривать ветеранов как отдельную категорию, для которой достаточно просто создать определенное количество рабочих мест.

– У нас есть программа по созданию 100 тыс. рабочих мест. Но я знаю, что невозможно создать 100 тыс. рабочих мест сразу, зато можно адаптировать бизнес к тому, чтобы он принимал на работу ветеранов. Об этом уже подписаны документы, над этим работает фонд. Там около 120 предприятий уже подписались, – цитирует Кима Интерфакс-Украина.

Как ветеранов хотят вывести из неофициальной занятости

Ким сообщил, что в Украине 330 тыс. ветеранов зарегистрированы как неработающие. В то же время, по его оценке, около 200 тыс. из них на самом деле могут работать неофициально.

Одной из задач правительства министр назвал переход таких работников из «серой» занятости в официальную.

По его словам, для этого разрабатываются дополнительные стимулы как для бизнеса, так и для самих ветеранов. При этом о введении налоговых льгот пока речь не идет.

Ким предположил, что одним из таких механизмов могут стать доплаты ветеранам, однако подробностей возможной программы не раскрыл.

По его мнению, личная заинтересованность ветерана в официальном трудоустройстве может побудить работодателей оформлять работников и платить налоги.

Напомним, Кабмин представил в Раду проект госбюджета на 2027 год, в котором, в частности, предусмотрено увеличение финансирования социальных программ, поддержки ветеранов и внутренне перемещенных лиц, а также жилищных программ.

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