Бизнес будут стимулировать брать ветеранов на работу: Ким раскрыл детали
- Правительство готовит дополнительные стимулы, которые должны заинтересовать бизнес в трудоустройстве ветеранов.
- Сотни тысяч ветеранов официально считаются нетрудоустроенными, хотя значительная их часть, по оценке министра, может уже работать неофициально.
- Среди механизмов обсуждаются решения, которые могут побудить самих ветеранов переходить на официальное трудоустройство.
Правительство работает над дополнительными стимулами для бизнеса, чтобы поощрить трудоустройство ветеранов. Налоговые льготы пока не рассматриваются, в то же время среди возможных механизмов министр по делам ветеранов Виталий Ким упомянул доплаты.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.
Какие стимулы для трудоустройства ветеранов готовит правительство
По словам Кима, ветераны сейчас составляют около 6–7 % всех работающих в Украине. После возвращения военных с фронта количество ветеранов вместе с членами их семей может достичь 10 млн человек.
Министр подчеркнул, что при таких масштабах невозможно рассматривать ветеранов как отдельную категорию, для которой достаточно просто создать определенное количество рабочих мест.
– У нас есть программа по созданию 100 тыс. рабочих мест. Но я знаю, что невозможно создать 100 тыс. рабочих мест сразу, зато можно адаптировать бизнес к тому, чтобы он принимал на работу ветеранов. Об этом уже подписаны документы, над этим работает фонд. Там около 120 предприятий уже подписались, – цитирует Кима Интерфакс-Украина.
Как ветеранов хотят вывести из неофициальной занятости
Ким сообщил, что в Украине 330 тыс. ветеранов зарегистрированы как неработающие. В то же время, по его оценке, около 200 тыс. из них на самом деле могут работать неофициально.
Одной из задач правительства министр назвал переход таких работников из «серой» занятости в официальную.
По его словам, для этого разрабатываются дополнительные стимулы как для бизнеса, так и для самих ветеранов. При этом о введении налоговых льгот пока речь не идет.
Ким предположил, что одним из таких механизмов могут стать доплаты ветеранам, однако подробностей возможной программы не раскрыл.
По его мнению, личная заинтересованность ветерана в официальном трудоустройстве может побудить работодателей оформлять работников и платить налоги.
Напомним, Кабмин представил в Раду проект госбюджета на 2027 год, в котором, в частности, предусмотрено увеличение финансирования социальных программ, поддержки ветеранов и внутренне перемещенных лиц, а также жилищных программ.