В пятницу, 18 сентября, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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— Завтра, в пятницу, применение мер ограничения не планируется. Отключения не прогнозируются, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго просят перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 11:00 до 15:00.

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Вечером, с 18:00 до 22:00, рекомендуется потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, сегодня утром были новые обесточивания в Одесской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях в результате новых атак.

Потребление электроэнергии в Украине снизилось. 17 сентября по состоянию на утро оно было на 2,5% ниже, чем в это же время предыдущего дня – в среду.

Причина – солнечная погода в большинстве регионов Украины, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.

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