Графики отключения света 18 сентября: будут ли действовать в Украине
В пятницу, 18 сентября, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 18 сентября: что известно
— Завтра, в пятницу, применение мер ограничения не планируется. Отключения не прогнозируются, — говорится в сообщении.
В Укрэнерго просят перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 11:00 до 15:00.
Вечером, с 18:00 до 22:00, рекомендуется потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, сегодня утром были новые обесточивания в Одесской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях в результате новых атак.
Потребление электроэнергии в Украине снизилось. 17 сентября по состоянию на утро оно было на 2,5% ниже, чем в это же время предыдущего дня – в среду.
Причина – солнечная погода в большинстве регионов Украины, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.