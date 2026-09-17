Всего с начала прошедших суток произошло 208 боевых столкновений.

Противник нанес 71 авиаудар, сбросил 233 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 4 704 дрона-камикадзе и осуществил 1 250 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.