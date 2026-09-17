Киев и область внесли в зону повышенного риска: что это значит
- Киев и Киевская область включены в список территорий повышенного риска.
- Решение не предполагает новых ограничений для населения.
Кабинет Министров включил Киев и Киевскую область в список территорий повышенного военного риска. Решение, прежде всего, направлено на поддержку бизнеса, работающего в условиях постоянных угроз.
Об этом сообщили премьер-министр Украины Сергей Корецкий и глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Киев и Киевщина в перечне территорий повышенного риска
По словам Корецкого, российские войска регулярно наносят удары по гражданским предприятиям, складским и логистическим объектам. Поэтому бизнес терпит убытки и нуждается в инструментах, которые помогут быстрее восстанавливать поврежденное имущество.
— Бизнесу нужна поддержка уже сегодня, поэтому расширяем действующую программу, — отметил премьер-министр.
Тимур Ткаченко подчеркнул, что включение Киевской области в перечень территорий повышенного риска не означает введение новых ограничений для населения или изменения правил повседневной жизни.
Основной эффект решения касается предпринимателей. Государственная программа страхования военных рисков будет теперь распространяться и на Киевскую область.
Предприятия получат возможность:
- страховать имущество от военных рисков;
- получать государственную компенсацию части стоимости страхования;
- пользоваться увеличенной максимальной компенсацией – с 3 до 5 млн грн на одно предприятие в год;
- страховать дополнительные виды имущества, в частности горючее, транспорт для его перевозки и объекты его хранения.
По словам Ткаченко, Киевская область является одним из ключевых экономических регионов Украины. Здесь работают тысячи предприятий, создаются рабочие места, уплачиваются налоги и производится продукция.
Расширение программы страхования предоставит бизнесу дополнительный инструмент защиты и продолжения работы в условиях военной угрозы.
Отдельно правительство предусмотрело в проекте государственного бюджета на 2027 год расходы на страхование военных рисков.
По состоянию на сегодняшний день территориями повышенного риска также являются: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.