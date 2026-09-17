Кабинет Министров включил Киев и Киевскую область в список территорий повышенного военного риска. Решение, прежде всего, направлено на поддержку бизнеса, работающего в условиях постоянных угроз.

Об этом сообщили премьер-министр Украины Сергей Корецкий и глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Киев и Киевщина в перечне территорий повышенного риска

По словам Корецкого, российские войска регулярно наносят удары по гражданским предприятиям, складским и логистическим объектам. Поэтому бизнес терпит убытки и нуждается в инструментах, которые помогут быстрее восстанавливать поврежденное имущество.

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— Бизнесу нужна поддержка уже сегодня, поэтому расширяем действующую программу, — отметил премьер-министр.

Тимур Ткаченко подчеркнул, что включение Киевской области в перечень территорий повышенного риска не означает введение новых ограничений для населения или изменения правил повседневной жизни.

Основной эффект решения касается предпринимателей. Государственная программа страхования военных рисков будет теперь распространяться и на Киевскую область.

Предприятия получат возможность:

страховать имущество от военных рисков;

получать государственную компенсацию части стоимости страхования;

пользоваться увеличенной максимальной компенсацией – с 3 до 5 млн грн на одно предприятие в год;

страховать дополнительные виды имущества, в частности горючее, транспорт для его перевозки и объекты его хранения.

По словам Ткаченко, Киевская область является одним из ключевых экономических регионов Украины. Здесь работают тысячи предприятий, создаются рабочие места, уплачиваются налоги и производится продукция.

Расширение программы страхования предоставит бизнесу дополнительный инструмент защиты и продолжения работы в условиях военной угрозы.

Отдельно правительство предусмотрело в проекте государственного бюджета на 2027 год расходы на страхование военных рисков.

По состоянию на сегодняшний день территориями повышенного риска также являются: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

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