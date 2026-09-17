Норвегия выделяет Украине 1 млрд. крон через механизм Ukraine Facility, чтобы помочь украинскому правительству поддерживать критически важные услуги и реформы.

Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

Финансирование от правительства Норвегии

Выделенные деньги пойдут на покрытие расходов органов государственной власти и обеспечение бесперебойного функционирования страны. Также на поддержку реформ в сфере энергетики и борьбы с коррупцией.

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В норвежском правительстве отмечают, что с начала российского вторжения Украина сильно зависит от международного финансирования, необходимого для функционирования критически важных сфер общественной жизни.

Норвегия стала первой страной, не являющейся членом ЕС, которая предоставила финансирование через инструмент ЕС Ukraine Facility

— Борьба Украины за свободу и независимость также предполагает построение сильной, хорошо функционирующей страны для будущего. Норвегия поддерживает реформаторские амбиции Украины и ее путь к членству в ЕС. В то же время украинским властям предоставляется крайне необходимое финансирование, чтобы они могли поддерживать услуги, в которых нуждается народ, — сказал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Кроме того, в 2026 году Норвегия предоставила 500 млн крон на развитие энергетической инфраструктуры Украины. В 2025 году Норвегия выделила 1,5 млрд, чтобы помочь Украине закупить газ для производства электроэнергии и тепла.

В начале сентября сообщалось, что Норвегия арестовала российское судно Профессор Молчанов по требованию Нефтегаза. Арест судна является частью борьбы Нафтогаза за взыскание компенсации за активы, захваченные Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

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