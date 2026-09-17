Украина приближается к важным кадровым срокам в Центральной избирательной комиссии и Конституционном Суде.

Об этом заявила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Когда истекают полномочия состава ЦИК

По словам Айвазовской, полномочия нынешнего состава Центральной избирательной комиссии истекают 3 октября.

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ЦИК является постоянно действующим органом, отвечающим за подготовку и администрирование избирательного процесса.

Если парламент вовремя не урегулирует вопрос о перезапуске или расширении полномочий, по оценке председателя ОПОРЫ, может возникнуть институциональный вакуум в структуре, которая должна организовывать послевоенные выборы.

Почему КСУ может потерять кворум

Еще один кадровый риск Айвазовская связывает с Конституционным Судом Украины.

В ноябре истекают полномочия одного из судей КСУ, а весной следующего года – еще одного.

По словам Айвазовской, если отбор новых судей не завершится вовремя и в составе КСУ останется менее 12 человек, суд потеряет кворум и не сможет функционировать.

Она подчеркнула, что именно Конституционный Суд имеет право толковать Конституцию и оценивать вопросы равенства прав избирателей и законности процедур.

Поэтому, по оценке Айвазовской, для будущих политических процессов Украине нужны как дееспособная Центральная избирательная комиссия, так и полномочный Конституционный Суд.

– Обсуждать выборы можно сколько угодно, но без полномочного Конституционного суда и дееспособной ЦИК любые политические процессы превратятся в юридический хаос, – подытожила она в интервью РБК-Украина.

Напомним, Айвазовская также заявила, что коррупционные проблемы и недостатки государственного управления в Украине не означают, что действующие органы власти утратили легитимность.

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