ЦИК и Конституционный Суд могут оказаться на грани недееспособности – Айвазовская
Украина приближается к важным кадровым срокам в Центральной избирательной комиссии и Конституционном Суде.
Об этом заявила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
Когда истекают полномочия состава ЦИК
По словам Айвазовской, полномочия нынешнего состава Центральной избирательной комиссии истекают 3 октября.
ЦИК является постоянно действующим органом, отвечающим за подготовку и администрирование избирательного процесса.
Если парламент вовремя не урегулирует вопрос о перезапуске или расширении полномочий, по оценке председателя ОПОРЫ, может возникнуть институциональный вакуум в структуре, которая должна организовывать послевоенные выборы.
Почему КСУ может потерять кворум
Еще один кадровый риск Айвазовская связывает с Конституционным Судом Украины.
В ноябре истекают полномочия одного из судей КСУ, а весной следующего года – еще одного.
По словам Айвазовской, если отбор новых судей не завершится вовремя и в составе КСУ останется менее 12 человек, суд потеряет кворум и не сможет функционировать.
Она подчеркнула, что именно Конституционный Суд имеет право толковать Конституцию и оценивать вопросы равенства прав избирателей и законности процедур.
Поэтому, по оценке Айвазовской, для будущих политических процессов Украине нужны как дееспособная Центральная избирательная комиссия, так и полномочный Конституционный Суд.
– Обсуждать выборы можно сколько угодно, но без полномочного Конституционного суда и дееспособной ЦИК любые политические процессы превратятся в юридический хаос, – подытожила она в интервью РБК-Украина.
Напомним, Айвазовская также заявила, что коррупционные проблемы и недостатки государственного управления в Украине не означают, что действующие органы власти утратили легитимность.