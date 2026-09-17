За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 960 российских оккупантов. Общие боевые потери противника на 17 сентября превысили 1 млн 513 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 17 сентября

личного состава – около 1 513 490 (+1 960) человек

танков – 12 346 (+1) шт.

боевых бронированных машин — 25 345 (+6) шт.

артиллерийских систем — 49 863 (+43) шт.

РСЗО — 2 139 (+7) шт.

средств ПВО — 1 645 (+3) шт.

самолетов — 442 (+0) шт.

вертолетов — 356 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 2 644 (+14) шт.

БпЛА оперативно-тактического уровня — 520 508 (+1 439) шт.

крылатых ракет — 5 111 (+0) шт.

кораблей/катеров – 35 (+0) шт.

подводных лодок – 2 (+0) шт.

автомобильной техники и автоцистерн – 150 018 (+461) шт.

специальной техники – 4 697 (+5) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

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