Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 17 сентября: ВСУ уничтожили 1 960 оккупантов, танк и почти 1,5 тыс. БпЛА
За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 960 российских оккупантов. Общие боевые потери противника на 17 сентября превысили 1 млн 513 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 17 сентября
- личного состава – около 1 513 490 (+1 960) человек
- танков – 12 346 (+1) шт.
- боевых бронированных машин — 25 345 (+6) шт.
- артиллерийских систем — 49 863 (+43) шт.
- РСЗО — 2 139 (+7) шт.
- средств ПВО — 1 645 (+3) шт.
- самолетов — 442 (+0) шт.
- вертолетов — 356 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 2 644 (+14) шт.
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 520 508 (+1 439) шт.
- крылатых ракет — 5 111 (+0) шт.
- кораблей/катеров – 35 (+0) шт.
- подводных лодок – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 150 018 (+461) шт.
- специальной техники – 4 697 (+5) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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