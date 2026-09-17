Евросоюз 18 сентября планирует направить Украине €3,3 млрд в рамках очередного пакета оборонной помощи. Средства предназначены для закупки ракет и беспилотников. Остаток финансирования по программе SAFE используют для запуска новых совместных оборонных проектов ЕС и Украины.

Об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

ЕС предоставит Украине €3,3 млрд оборонной помощи

— Только что я провела телефонный разговор с президентом Зеленским. Россия непрерывно наносит удары по Киеву, пытаясь сделать повседневную жизнь его жителей невыносимой. Мы солидарны с ними. И со всеми украинцами, — подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, 18 сентября ЕС дополнительно выделит Украине €3,3 млрд на приобретение ракет и беспилотников.

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Глава Еврокомиссии напомнила, что неделю назад ЕС согласовал финансирование для систем Patriot в рамках займа в поддержку Украины.

Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости дальнейшего усиления помощи.

— Именно поэтому я объявила, что мы готовы использовать остатки средств из программы SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины, — заявила она.

По словам президентки Еврокомиссии, цель заключается в совместной разработке европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны на основе совместной системы противодействия баллистическим ракетам Freya.

— Это позволит нам объединить боевой опыт и инновации Украины с технологическим и промышленным потенциалом Европы, — отметила она.

Фон дер Ляйен проинформировала, что во время разговора с Зеленским они обсудили реформы, которые Верховная Рада должна утвердить “для разблокирования дальнейшего финансирования и продолжения движения Украины по пути в ЕС”.

Она также отметила, что на следующей неделе примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

— Мое послание друзьям Украины во всем мире будет простым: Европа усиливает свои усилия. Теперь и другие должны активизировать свою поддержку, — резюмировала фон дер Ляйен.

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен

О разговоре с главой ЕК рассказал также президент Владимир Зеленский.

— Очень продуктивно. Поблагодарил Урсулу за внимание к Украине и вопросам безопасности в ее ежегодном обращении к Европарламенту, — написал глава государства вечером 17 сентября.

Он подчеркнул, что инициатива по использованию остатков средств программы SAFE для реализации новых оборонных проектов Украины и Евросоюза “очень своевременная и действительно необходимая”.

— Важно это реализовать. Конечно, готовы сотрудничать и по другим предложениям в сфере безопасности, которые могут усилить всю Европу и каждую из наших стран, — добавил глава государства.

Зеленский сообщил, что во время разговора стороны обсудили необходимые шаги для укрепления оборонной устойчивости. Подробно шла речь и о проблеме финансирования украинской обороны.

— Готовим решение этой проблемы и договорились о встрече в Нью-Йорке на полях Генассамблеи. Спасибо за поддержку, — отметил президент.

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