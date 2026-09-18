Европейский Союз может направить не менее €10 млрд из остатков финансирования программы SAFE на новые совместные оборонно-промышленные проекты с Украиной.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Тома Ренье, пишет Укринформ.

€10 млрд для Украины в рамках SAFE: что известно

— Президент фон дер Ляйен в среду заявила, что мы действительно запустим новую программу совместных проектов с Украиной, используя остатки средств программы SAFE, — напомнил представитель.

Он добавил, что речь идет о “не менее €10 млрд”. Ренье отметил, что сейчас речь идет о минимальной сумме, которая может быть пересмотрена после подписания последних кредитных соглашений в рамках SAFE.

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По его словам, это касается и плана Венгрии, который еще должен быть утвержден.

— Все это, конечно, зависит от подписания последних кредитных соглашений в рамках SAFE, которые еще должны быть заключены. И это, безусловно, касается также плана Венгрии, который еще должен быть утвержден, — добавил представитель Еврокомиссии.

Ренье объяснил, что Украина сможет использовать эти средства по тому же принципу, который действует в рамках программы SAFE.

Он отметил, что Украина с самого начала является полноценным участником программы. Украинские компании имеют возможность получать финансирование и присоединяться к совместным оборонным проектам.

Часть неиспользованных средств SAFE планируют направить на реализацию таких проектов с участием украинских компаний.

Как известно, 27 мая Совет ЕС утвердил положение, которым запустил новый инструмент Безопасные действия для Европы (Security Action for Europe, SAFE). Он предусматривает финансовую поддержку стран-членов, которые планируют развивать оборонное промышленное производство через совместные закупки с акцентом на приоритетные оборонные возможности.

SAFE также должен обеспечить финансирование срочных и масштабных инвестиций в европейскую оборонную технологически-промышленную базу. Речь идет о наращивании производственных мощностей, своевременном обеспечении потребностей в оборонном оборудовании, преодолении существующих пробелов в возможностях и усилении обороноспособности ЕС.

Напомним, 17 сентября Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия выделяет Украине дополнительные €3,3 млрд на закупку беспилотников и ракет в рамках кредитной программы поддержки общим объемом €90 млрд.

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