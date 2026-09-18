Польша подготовила значительные пакеты поддержки для Украины — Туск
- Премьер Дональд Туск заявил, что Польша готовит новые значительные пакеты поддержки для Украины.
- Он отметил тесное партнерство Польши и Украины в условиях текущей ситуации.
Польша готовит новые значительные пакеты поддержки для Украины. Это сигнал того, что Киев и Варшава остаются союзниками и партнерами.
Об этом в пятницу, 18 сентября, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время Carpathian 8 Summit.
Туск анонсировал пакеты поддержки для Украины от Польши
— Как отметил господин президент (Владимир Зеленский, — Ред.), Польша подготовила новые, достаточно значительные пакеты с поддержкой для Украины. Я проинформировал господина президента о деталях, и это очевидный сигнал, что когда дело касается текущей ситуации, мы являемся тесными друзьями, близкими друзьями, союзниками и партнерами, – отметил он.
Дональд Туск подчеркнул, что передача Украине более эффективных антибаллистических систем имеет важное значение для усиления безопасности самой Украины, Польши и всей Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что украинская сторона готова передать польским партнерам технологии в рамках антибаллистической коалиции.
— Мы создадим европейскую антибаллистическую систему. Я уверен в этом на 100%. Мы будем обсуждать детали с Дональдом (Туском, — Ред.), – сообщил президент.
Напомним, 17 сентября во время выступления в Сейме Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие месяцы Россия может усилить атаки на Украину.
По его словам, Москва может наносить гибридные удары и по государствам, которые поддерживают Украину.