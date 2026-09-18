Польша готовит новые значительные пакеты поддержки для Украины. Это сигнал того, что Киев и Варшава остаются союзниками и партнерами.

Об этом в пятницу, 18 сентября, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время Carpathian 8 Summit.

Туск анонсировал пакеты поддержки для Украины от Польши

— Как отметил господин президент (Владимир Зеленский, — Ред.), Польша подготовила новые, достаточно значительные пакеты с поддержкой для Украины. Я проинформировал господина президента о деталях, и это очевидный сигнал, что когда дело касается текущей ситуации, мы являемся тесными друзьями, близкими друзьями, союзниками и партнерами, – отметил он.

Дональд Туск подчеркнул, что передача Украине более эффективных антибаллистических систем имеет важное значение для усиления безопасности самой Украины, Польши и всей Европы.

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Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что украинская сторона готова передать польским партнерам технологии в рамках антибаллистической коалиции.

— Мы создадим европейскую антибаллистическую систему. Я уверен в этом на 100%. Мы будем обсуждать детали с Дональдом (Туском, — Ред.), – сообщил президент.

Напомним, 17 сентября во время выступления в Сейме Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие месяцы Россия может усилить атаки на Украину.

По его словам, Москва может наносить гибридные удары и по государствам, которые поддерживают Украину.

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