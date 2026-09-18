Во время воздушной тревоге работу пунктов пропуска в районах, где существует угроза российских атак, временно приостанавливают.

Во время тревог не будут работать ПП из-за угрозы со стороны РФ

Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини, это необходимо, чтобы избежать скопления людей и уменьшить риск гибели или ранений в случае удара.

По его словам, во время атак на западные регионы Украины российские войска наносят удары и по приграничным районам вблизи государственной границы и пунктов пропуска.

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Демченко напомнил, что Россия уже атаковала непосредственно пункты пропуска в Одесской области. Кроме того, удары фиксируют и на других направлениях недалеко от границы.

В частности, на направлении пункта пропуска Ягодин российские войска атаковали автозаправочную станцию ​​на пути к границе, а также железнодорожную инфраструктуру, расположенную в нескольких километрах от пункта пропуска.

По словам спикера ГПСУ, накануне на этом направлении также зафиксировали попадание российского беспилотника в нескольких километрах от границы.

В ГПСУ объяснили, что алгоритм действий во время воздушной тревоги предполагает приостановку пропускных операций в тех районах, где есть угроза российского удара.

Такие ограничения вводятся прежде всего для того, чтобы не допустить большого скопления людей на пунктах пропуска и избежать жертв в случае их непосредственного обстрела.

Фото: Медиацентр Украина

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