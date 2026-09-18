Российские войска начали активно использовать против Украины модифицированные учебные ракеты RM48U, которые уступают Искандерам по мощности и точности. Москва может использовать их для истощения запасов украинских перехватчиков.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные украинских правоохранителей, военной разведки и военных аналитиков.

Россия использует модифицированные ракеты RM48U

По данным военных аналитиков Офиса генерального прокурора, ракеты 48Н6, вариант RM48U, составили более половины из 228 баллистических и гиперзвуковых ракет, запущенных по Украине в июле и в начале августа.

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Отмечается, что ракета RM48U, название которой происходит от российского термина “ракета-мишень”, движется по баллистической траектории на высокой скорости.

По мощности и точности эта ракета уступает Искандеру — основной российской баллистической ракете малой дальности.

Согласно данным о применении ракет, этим летом впервые было подтверждено их массовое использование. RM48U запускаются с российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В ГУР Минобороны рассказали, что Россия планирует более чем вдвое увеличить производство ракет RM48U — с 200 единиц в прошлом году до 480 в этом году.

Москва отрицает намеренное причинение вреда гражданскому населению, заявляя, что атакует только военную инфраструктуру.

Однако 5 августа в Броварском районе Киевской области на железнодорожной платформе в результате удара РФ погибли восемь человек. Министерство обороны РФ тогда заявило, что нанесло удар по логистическому центру в Броварах, который использовался для хранения компонентов для беспилотников.

По словам Сидхарта Каушала, старшего научного сотрудника RUSI, лондонского аналитического центра в сфере обороны, запуск большого количества RM48U — способ для России истощить украинские запасы перехватчиков и атаковать менее важные цели, не тратя высокоточные ударные ракеты.

— Их использование позволяет россиянам экономить более мощные ракеты, которые у них есть — Искандеры, KN-23 и Цирконы, для зимы, когда они захотят по-настоящему усилить свою кампанию с применением баллистических ракет, — сказал он.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками.

Во время комбинированной атаки противник применил противокорабельные ракеты Оникс, баллистические ракеты Искандер-М/С-400/ KN-23, четыре крылатые ракеты морского базирования Калибр, десять боеприпасов Бандероль и 157 ударных дронов.

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