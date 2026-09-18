Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не приехал в Украину, где должен принять участие в саммите в рамках Карпатской инициативы.

Фицо в последний момент отменил визит в Украину на саммит в Карпатах

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, визит словацкого премьера в Украину готовили, однако Фицо отменил его в последний момент. Вероятной причиной могло стать ухудшение здоровья премьер-министр Словакии.

Кроме президента Украины Владимира Зеленского и нового украинского премьер-министра Сергея Корецкого, Фицо также должен был встретиться в Украине с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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В Украину также отправилась словацкая бизнес-делегация. Словакия представлена ​​и среди докладчиков: согласно официальной программе государственный секретарь Министерства экономики Владимир Шимоняк выступит на панельных дискуссиях, посвященных энергетике и промышленному сотрудничеству.

Напомним, что 18-20 сентября в украинских Карпатах проходит масштабный саммит, на котором собрались представители государственных органов, регионов и общин всех стран Карпатского региона.

На мероприятии президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового формата регионального сотрудничества – Карпатской восьмерки (С8).

Инициатива должна объединить страны региона для усиления взаимодействия в сфере безопасности, энергетики и экономики.

По словам Зеленского, саммит карпатских государств впервые проходит в Украине с участием представителей регионов и общин соседних стран. Новый формат должен стать дополнительной площадкой для сближения государств и совместного решения актуальных региональных вопросов.

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