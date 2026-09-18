Правительство определило ряд шагов по повышению эффективности государственного управления в условиях войны.

Кабмин запускает процесс усовершенствования системы государственного управления

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, ожидается проведение комплексного анализа работы системы госуправления, чтобы выявить дублирование функций, лишние процессы и возможности для оптимизации.

Отдельное внимание будет уделено цифровизации и автоматизации внутренних процессов в центральных органах исполнительной власти.

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Также правительство решило пересмотреть численность работников ЦОИВ. Незаполненные должности, которые не нуждаются, планируют сократить. Кроме того, проанализируют количество замминистров и руководителей центральных органов исполнительной власти.

По результатам анализа должны определить оптимальную численность работников на основе реального объема задач и функций государственных органов.

Изменения коснутся и профессионального обучения госслужащих. Подходы к подготовке и повышению их квалификации планируют обновить в соответствии с современными потребностями государства.

Выполнение определенных мер возложено на соответствующие министерства и центральные органы исполнительной власти. Координировать и контролировать выполнение поручений государственный секретарь Кабинета Министров Константин Марьевич.

Фото: Кабмин

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