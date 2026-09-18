В Украине пересмотрят количество чиновников и замминистров: лишние должности сократят
- Правительство определило шаги по совершенствованию системы государственного управления в условиях войны.
- Они будут касаться анализа работы госорганов, многочисленности работников ЦОИВ, сокращения ненужных вакантных должностей и количества заместителей министров и руководителей центральных органов.
Правительство определило ряд шагов по повышению эффективности государственного управления в условиях войны.
Кабмин запускает процесс усовершенствования системы государственного управления
Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, ожидается проведение комплексного анализа работы системы госуправления, чтобы выявить дублирование функций, лишние процессы и возможности для оптимизации.
Отдельное внимание будет уделено цифровизации и автоматизации внутренних процессов в центральных органах исполнительной власти.
Также правительство решило пересмотреть численность работников ЦОИВ. Незаполненные должности, которые не нуждаются, планируют сократить. Кроме того, проанализируют количество замминистров и руководителей центральных органов исполнительной власти.
По результатам анализа должны определить оптимальную численность работников на основе реального объема задач и функций государственных органов.
Изменения коснутся и профессионального обучения госслужащих. Подходы к подготовке и повышению их квалификации планируют обновить в соответствии с современными потребностями государства.
Выполнение определенных мер возложено на соответствующие министерства и центральные органы исполнительной власти. Координировать и контролировать выполнение поручений государственный секретарь Кабинета Министров Константин Марьевич.
Фото: Кабмин