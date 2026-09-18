Европейская комиссия выделяет Украине еще €3,3 млрд на закупку беспилотников и ракет в рамках кредитной программы поддержки общим объемом €90 млрд.

Еврокомиссия выделила Украине еще €3,3 млрд помощи

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европа и дальше будет оказывать Украине необходимую помощь для защиты населения и территории от российской агрессии.

В Еврокомиссии уточнили, что новый транш будет направлен на приобретение вооружения, в частности, дронов и ракет, которые должны усилить защиту украинского воздушного пространства и территории.

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Со своей стороны это решение приветствовали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Сергей Корецкий.

— Прежде всего, средства пойдут на обеспечение нашей защиты, в частности ракетами и дронами. Также предметно готовимся к встрече и разговору в Нью-Йорке относительно финансовой устойчивости Украины, о которой тоже договорились вчера, — написал глава нашего государства.

Это уже четвертый транш в рамках оборонной составляющей кредитной программы. После его выделения общая сумма средств, предоставленных Еврокомиссией Украине в этом году на оборонные и другие нужды, составит около €15 млрд.

В целом, программа поддержки Украины предусматривает €30 млрд бюджетной помощи и €60 млрд на оборонные нужды в 2026-2027 годах.

В ЕК подчеркнули, что для сохранения военных возможностей Украине необходимо быстро получать критически важное вооружение в достаточных объемах. Для этого Евросоюз планирует активнее использовать запасы, пересматривать приоритетность заказов и наращивать производственные мощности.

Отдельно в Еврокомиссии напомнили о подготовке новой совместной инициативы ЕС и Украины в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Для ее запуска планируется использовать остатки средств инструмента Security Action for Europe.

Речь идет о создании европейской системы ПВО и ПРО на основе системы противодействия баллистическим ракетам Freya. Проект объединит украинский боевой опыт с промышленными и технологическими возможностями европейских стран.

На следующей неделе фон дер Ляйен также намерен принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где будет призывать международных партнеров усилить поддержку Украины.

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