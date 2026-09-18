Зеленский: на Карпатском саммите подготовили более 50 соглашений на €1 млрд
- Во время первого Карпатского саммита подготовили к подписанию более 50 соглашений на сумму свыше €1 млрд.
- Около половины инвестиционного портфеля приходится на энергетический сектор.
Во время первого заседания Карпатского саммита к подписанию подготовили более 50 соглашений общей стоимостью более €1 млрд.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на международном экономическом форуме Карпатская интеграционная инициатива.
Первый Карпатский саммит завершился: итоги встречи
— Впервые Карпатский макрорегион презентует себя как единый рынок с единым инвестиционным портфелем. Также сегодня к подписанию подготовлено более 50 соглашений на сумму более €1 млрд. И это только начало, – отметил президент.
По словам Зеленского, примерно половина сформированного портфеля приходится на энергетический сектор.
Президент заявил, что одним из ключевых вкладов Карпатского региона в развитие Европы может стать расширение солнечной и ветровой энергетики, систем накопления энергии, строительство новых интерконнекторов и использование крупных подземных газохранилищ.
Среди предложенных проектов – создание Карпатского ветроэнергетического кластера мощностью 1,5 ГВт.
Зеленский подчеркнул, что Карпаты способны стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не только выполнять роль транзитного региона.
— И это напрямую поддерживает европейскую цель энергетической независимости от России, – сказал он.
Итоговая декларация Карпатского саммита
По итогам первого Карпатского саммита, который состоялся в Ивано-Франковской области, главы государств, правительств и представители Украины, Австрии, Польши, Румынии, Сербии и Словакии приняли итоговую декларацию.
По предложению Украины участники основали Карпатскую интеграционную инициативу. Она должна стать платформой для координации совместных действий, направленных на углубление европейской интеграции.
Страны-участницы намерены:
- Обеспечивать взаимодействие между государствами региона, ЕС и другими партнерами, в частности через ежегодные саммиты.
- Укреплять добрососедские отношения, трансграничное сотрудничество, экономические связи, безопасность и устойчивое развитие Карпатского региона.
- Повышать энергетическую устойчивость через развитие электрической, тепловой и газовой инфраструктуры, распределенной генерации, ВИЭ и энергоэффективности.
- Восстанавливать и модернизировать критическую инфраструктуру, привлекать инвестиции в энергетику, новые генерирующие мощности и системы хранения энергии.
- Защищать биоразнообразие Карпат, культурные ландшафты, традиции и культурное наследие горных общин.
- Развивать совместные инфраструктурные проекты, интегрировать транспортную и логистическую сети региона в европейскую, модернизировать приграничную инфраструктуру.
- Развивать туризм, популяризировать природное, историческое и культурное наследие Карпат, совместные маршруты, локальные инициативы и традиционные ремесла.
- Поддерживать развитие креативных индустрий Карпатского региона.
- Обмениваться опытом и практиками в сфере ветеранской политики и поддержки ветеранов.
- Участники саммита отметили, что Карпатская инициатива может стать инструментом поддержки постепенной интеграции стран-кандидатов на пути к членству в Евросоюзе.
- Лидеры государств-участниц убеждены, что успешная реализация инициативы укрепит стабильность и устойчивость стран региона, станет дополнительным вкладом в совместные усилия по обеспечению долгосрочного мира на Европейском континенте.
Первый учредительный саммит Карпатской восьмерки (Carpathian 8 Summit) проходит на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области в пятницу, 18 сентября.