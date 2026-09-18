Во время первого заседания Карпатского саммита к подписанию подготовили более 50 соглашений общей стоимостью более €1 млрд.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на международном экономическом форуме Карпатская интеграционная инициатива.

Первый Карпатский саммит завершился: итоги встречи

— Впервые Карпатский макрорегион презентует себя как единый рынок с единым инвестиционным портфелем. Также сегодня к подписанию подготовлено более 50 соглашений на сумму более €1 млрд. И это только начало, – отметил президент.

По словам Зеленского, примерно половина сформированного портфеля приходится на энергетический сектор.

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Президент заявил, что одним из ключевых вкладов Карпатского региона в развитие Европы может стать расширение солнечной и ветровой энергетики, систем накопления энергии, строительство новых интерконнекторов и использование крупных подземных газохранилищ.

Среди предложенных проектов – создание Карпатского ветроэнергетического кластера мощностью 1,5 ГВт.

Зеленский подчеркнул, что Карпаты способны стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не только выполнять роль транзитного региона.

— И это напрямую поддерживает европейскую цель энергетической независимости от России, – сказал он.

Итоговая декларация Карпатского саммита

По итогам первого Карпатского саммита, который состоялся в Ивано-Франковской области, главы государств, правительств и представители Украины, Австрии, Польши, Румынии, Сербии и Словакии приняли итоговую декларацию.

По предложению Украины участники основали Карпатскую интеграционную инициативу. Она должна стать платформой для координации совместных действий, направленных на углубление европейской интеграции.

Страны-участницы намерены:

Обеспечивать взаимодействие между государствами региона, ЕС и другими партнерами, в частности через ежегодные саммиты.

Укреплять добрососедские отношения, трансграничное сотрудничество, экономические связи, безопасность и устойчивое развитие Карпатского региона.

Повышать энергетическую устойчивость через развитие электрической, тепловой и газовой инфраструктуры, распределенной генерации, ВИЭ и энергоэффективности.

Восстанавливать и модернизировать критическую инфраструктуру, привлекать инвестиции в энергетику, новые генерирующие мощности и системы хранения энергии.

Защищать биоразнообразие Карпат, культурные ландшафты, традиции и культурное наследие горных общин.

Развивать совместные инфраструктурные проекты, интегрировать транспортную и логистическую сети региона в европейскую, модернизировать приграничную инфраструктуру.

Развивать туризм, популяризировать природное, историческое и культурное наследие Карпат, совместные маршруты, локальные инициативы и традиционные ремесла.

Поддерживать развитие креативных индустрий Карпатского региона.

Обмениваться опытом и практиками в сфере ветеранской политики и поддержки ветеранов.

Участники саммита отметили, что Карпатская инициатива может стать инструментом поддержки постепенной интеграции стран-кандидатов на пути к членству в Евросоюзе.

Лидеры государств-участниц убеждены, что успешная реализация инициативы укрепит стабильность и устойчивость стран региона, станет дополнительным вкладом в совместные усилия по обеспечению долгосрочного мира на Европейском континенте.

Первый учредительный саммит Карпатской восьмерки (Carpathian 8 Summit) проходит на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области в пятницу, 18 сентября.

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