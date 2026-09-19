Отметку в 300 целей операция ППОпад достигла 19 сентября, а юбилейной стала установка российского ЗРК Бук-М3 на временно оккупированной части Запорожской области.

О результатах операции ППОпад-2026 сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр).

Операция ППОпад: СБС поразили 300 целей ПВО РФ

По данным командования СБС, за 261 сутки 2026 года подразделения Сил беспилотных систем результативно поразили 300 единиц и комплексов российской противовоздушной обороны. Результаты этих поражений подтверждены видеозаписями.

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Из общего количества целей 162 — зенитные ракетные и зенитные пушечно-ракетные комплексы, 124 — комплексы радиолокационных станций, еще 14 — комплексы радиоэлектронной борьбы.

Только в период с 10 по 18 сентября, по данным СБС, на временно оккупированных территориях Украины и в России было уничтожено или поражено 26 единиц комплексов ПВО. Всего за первые 18 дней сентября таких целей было 37.

Трисотой целью операции стала установка ЗРК Бук-М3 вблизи населенного пункта Украинка на временно оккупированной территории Запорожской области.

СБС также обнародовала полный список целей, по которым украинские подразделения результативно работали в период с 10 по 18 сентября:

ЗРК Бук-М1 — Водяное, Донецкая область, 1 батальон 414 обр СБС Птицы Мадяра;

РЛС Терек — Молчалино, Донецкая область, 4 батальон 414 обр СБС Птицы Мадяра;

ЗРК Тор-М2 — Евгеновка, Донецкая область, 2 батальон 414 обр СБС Птицы Мадяра;

ЗРГК Тунгуска — Дорожнянка, Запорожская область, 3 батальон 414 обр СБС Птицы Мадяра;

РЛС Имбир — Калиново, Донецкая область, 7 батальон 414 обр СБС Птицы Мадяра;

РЛС Небо-М — Долотинка, Ростовская область РФ, 429 обр СБС Ахиллес;

РЛС Терек — Веселое, Донецкая область, 412 обр СБС Nemesis;

РЛС Терек — Веселое, Донецкая область, 3 батальон 414 обр СБС Птицы Мадяра;

РЛС Каста 2Е2 — Черногоровка, Луганская область, 427 обр СБС Рарог;

РЛС Каста 2Е2 — Черногоровка, Луганская область, 7 батальон 414 обр СБС Птицы Мадяра;

командно-штабная машина РЛС Каста 2Е2 — Черногоровка, Луганская область, 7 батальон 414 обр СБС Птицы Мадяра;

РЛС — Благодатный, Белгородская область РФ, 429 обр БпС Ахиллес;

РЛС Каста 2Е2 — Шабельское, Краснодарский край РФ, 1 ОЦ СБС;

РЛС Надгробок 64Н6 — Чалтырь, Ростовская область РФ, 1 ОЦ СБС;

РЛС Установка-510 — Снежное, Донецкая область, 1 ОЦ СБС;

РЛС Небо-СВ — Снежное, Донецкая область, 59 ОШБр СБС Степные Хищники;

ЗРУ — Веселое, Запорожская область, 3 батальон 414 ОБр СБС Птицы Мадяра;

ЗРУ Оса — Новодонецкое, Донецкая область, 59 ОШБр СБС Степные Хищники;

РЛС Небо-СВ — Снежное, Донецкая область, группировка СБС ГВ БАС Фенікс ДПСУ;

РЛС Каста — Вишневое, Запорожская область, 3 батальон 414 ОБр СБС Птахи Мадяра и 412 ОБр СБС Nemesis;

ЗРК — Бердянское, Запорожская область, 412 обр СБС Nemesis;

командно-штабная машина ЗРК — Широкий, Луганская область, 7 батальон 414 обр СБС Птицы Мадяра;

ЗРК Оса — Тошковка, Луганская область, группировка СБС ГВ БАС Фенікс ГПСУ;

ЗРУ Бук-М3 — Украинка, Запорожская область, 412 обр СБС Nemesis.

Напомним, что 18 сентября и в ночь на 19 сентября другие подразделения Сил обороны также поразили ряд военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях.

Генштаб сообщил о восьми пораженных пунктах управления БпЛА в Донецкой и Запорожской областях.

Также в районе временно оккупированной Новопетровки в Запорожской области был поражен полигон Восточный. В Рыбинском в Донецкой области под удар попал склад материально-технических средств, а в районе Амвросиевки — склад боеприпасов.