Всего с начала этих суток произошло 176 боевых столкновений.

Противник нанес 57 авиаударов, сбросил 192 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5814 дронов-камикадзе и осуществил 2020 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 19 сентября 2026

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 669-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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