Осенью 2026 года украинцам снова придется вспомнить о переводе стрелок часов. Несмотря на многолетние дискуссии об отмене сезонного времени, окончательного решения, которое бы прекратило эту практику, в Украине до сих пор нет.

Когда переводят часы на зимнее время в 2026 году, нужно ли это делать и что произошло с законопроектом, который должен был отменить сезонный перевод, разбирались Факты ICTV.

Когда переводят стрелки часов на зимнее время

По действующим правилам Украина ежегодно переходит на летнее и зимнее время. Весной часы переводят на час вперед, а осенью, наоборот.

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В 2026 году переход на зимнее время выпадает на воскресенье, 25 октября. Точнее, в ночь с 24 на 25 октября в 4:00 по киевскому времени стрелки часов нужно будет перевести на один час назад, то есть на 3:00.

Большинство современных смартфонов, компьютеров и других устройств сделают это за вас автоматически, если в настройках установлен правильный часовой пояс.

Почему Украина до сих пор переводит часы

Закон, который должен был отменить сезонный перевод времени, так и не вступил в силу. Речь идет о законопроекте №4201 Об исчислении времени в Украине. Его зарегистрировали еще в 2020 году, а инициатором документа был тогдашний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В парламенте объясняли необходимость документа необходимостью урегулировать правила исчисления времени и обеспечить единый подход к определению точного времени и календарной даты.

Главное изменение, которое привлекло больше внимания, — отказ от перехода на летнее время. Украина должна была остаться на постоянном стандартном, то есть зимнем времени.

16 июля 2024 года Верховная Рада проголосовала за законопроект в целом. Однако на этом парламентская история документа не завершилась.

Почему закон не вступил в силу

После принятия Верховной Радой документ был передан на подпись главе государства. Однако президент не подписал документ.

Вокруг законопроекта шли серьезные споры. Часть противников отмены летнего времени считала, что постоянное зимнее время создаст неудобства для украинцев, особенно в восточных регионах.

Сторонники законопроекта отмечали, что значительная часть территории Украины находится в пределах второго часового пояса, которому соответствует стандартное время UTC+2. Представители НАН Украины также выражали поддержку переходу на постоянное стандартное время.

Следовательно, вопрос упирался не только в формальную процедуру подписания, но и в длительную дискуссию о том, какое время должно быть постоянным для Украины.

Когда в Украине переводят стрелки часов на зимнее время

Пока новые правила не введены, продолжает действовать нынешний порядок исчисления времени. Он предусматривает переход на летнее время в последнее воскресенье марта, а возвращение к стандартному времени в последнее воскресенье октября.

Могут ли отменить перевод часов в будущем

Вопрос не исчез с повестки дня даже после истории с законопроектом №4201. В 2025-2026 годах на сайте президента появлялись новые петиции с призывами завершить процедуру и ввести постоянное стандартное время. Одна из таких петиций была зарегистрирована даже в июле 2026 года.

Однако пока соответствующие изменения в действующие правила не введены, сезонный переход остается обязательным. Итак, когда переводят часы на зимнее время в Украине в 2026 году — 25 октября в 4:00 стрелки нужно будет повернуть на один час назад, на 3:00.

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