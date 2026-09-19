Ночная атака на Украину 19 сентября: РФ запустила два Циркона и 174 дрона
В ночь на 19 сентября Россия атаковала Украину противокорабельными ракетами и беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 19 сентября: что известно
В ночь на 19 сентября, начиная с 18:00 18 сентября, российские войска атаковали Украину ракетами и ударными дронами.
Основными направлениями российского удара стали Одесская и Киевская области.
Во время ночной атаки противник применил:
- две противокорабельные ракеты Циркон, запущенные из Курской области РФ;
- 174 ударных БпЛА типа Shahed, половина из которых — реактивные, беспилотники Гербера;
- баражирующие боеприпасы Бандероль/Дань-Т;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 141 воздушную цель:
- три Бандероль/Дань-Т;
- 138 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 15 местах, еще в девяти местах упали обломки сбитых целей.
Обе российские ракеты Циркон целей не достигли. Информация о местах их падения уточняется.
По состоянию на 08:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины находилось более десяти вражеских беспилотников.