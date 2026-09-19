В ночь на 19 сентября Россия атаковала Украину противокорабельными ракетами и беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 19 сентября: что известно

В ночь на 19 сентября, начиная с 18:00 18 сентября, российские войска атаковали Украину ракетами и ударными дронами.

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Основными направлениями российского удара стали Одесская и Киевская области.

Во время ночной атаки противник применил:

две противокорабельные ракеты Циркон

174 ударных БпЛА типа Shahed

баражирующие боеприпасы Бандероль

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 141 воздушную цель:

три Бандероль/Дань-Т;

138 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 15 местах, еще в девяти местах упали обломки сбитых целей.

Обе российские ракеты Циркон целей не достигли. Информация о местах их падения уточняется.

По состоянию на 08:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины находилось более десяти вражеских беспилотников.