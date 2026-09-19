Новые смартфоны Apple пытались ввезти в Украину из Польши через пункт пропуска Нижанковичи, не задекларировав их на таможне.

Об этом сообщили Государственная пограничная служба Украины и Государственная таможенная служба.

Первые iPhone 18 пытались незаконно ввезти в Украину: что известно

Отмечается, что новые смартфоны перевозили на двух автомобилях Volkswagen, за рулем которых были 32-летний мужчина и 24-летняя женщина — жители Львовской области.

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Для пересечения границы они выбрали полосу упрощенного таможенного контроля “зеленый коридор”. Во время досмотра в каждом автомобиле таможенники и пограничники обнаружили по четыре новых iPhone 18 Pro Max.

Перші iPhone 18 намагалися нелегально завезти в Україну
Фото: ДПСУ
Перші iPhone 18 намагалися нелегально завезти в Україну
Фото: ДПСУ
Перші iPhone 18 намагалися нелегально завезти в Україну
Фото: ДПСУ
Перші iPhone 18 намагалися нелегально завезти в Україну
Перші iPhone 18 намагалися нелегально завезти в Україну
Перші iPhone 18 намагалися нелегально завезти в Україну

По информации ГПСУ, водители объяснили, что смартфоны якобы предназначались для личного пользования. Однако стоимость гаджетов превышала разрешенную норму для ввоза без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Всего изъяли восемь iPhone 18 Pro Max ориентировочной стоимостью около 850 тыс. грн.

По обоим фактам таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Изъятые смартфоны передали на склад таможни.

iPhone 18 Pro Max: цена и характеристики

Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max 9 сентября 2026 года. Новые смартфоны получили процессор A20 Pro, обновленную систему охлаждения, камеру с регулируемой диафрагмой и увеличенное время автономной работы.

В Украине предзаказы на новые iPhone 18 начались 18 сентября, а официальный старт продаж запланирован на 25 сентября.

По актуальным предложениям украинских ритейлеров iPhone 18 Pro Max стоит от 98 449 до 138 729 грн в зависимости от объема памяти и конкретного продавца.

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