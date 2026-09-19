Новые смартфоны Apple пытались ввезти в Украину из Польши через пункт пропуска Нижанковичи, не задекларировав их на таможне.

Об этом сообщили Государственная пограничная служба Украины и Государственная таможенная служба.

Первые iPhone 18 пытались незаконно ввезти в Украину: что известно

Отмечается, что новые смартфоны перевозили на двух автомобилях Volkswagen, за рулем которых были 32-летний мужчина и 24-летняя женщина — жители Львовской области.

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Для пересечения границы они выбрали полосу упрощенного таможенного контроля “зеленый коридор”. Во время досмотра в каждом автомобиле таможенники и пограничники обнаружили по четыре новых iPhone 18 Pro Max.

По информации ГПСУ, водители объяснили, что смартфоны якобы предназначались для личного пользования. Однако стоимость гаджетов превышала разрешенную норму для ввоза без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Всего изъяли восемь iPhone 18 Pro Max ориентировочной стоимостью около 850 тыс. грн.

По обоим фактам таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Изъятые смартфоны передали на склад таможни.

iPhone 18 Pro Max: цена и характеристики

Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max 9 сентября 2026 года. Новые смартфоны получили процессор A20 Pro, обновленную систему охлаждения, камеру с регулируемой диафрагмой и увеличенное время автономной работы.

В Украине предзаказы на новые iPhone 18 начались 18 сентября, а официальный старт продаж запланирован на 25 сентября. По актуальным предложениям украинских ритейлеров iPhone 18 Pro Max стоит от 98 449 до 138 729 грн в зависимости от объема памяти и конкретного продавца. Читайте также Защита от атак и багов: Apple выпустила важные обновления для iPhone, iPad и Mac

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