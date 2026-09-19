Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится. После комфортных выходных с температурой до +28 °С в южных областях придет активный холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и резкое похолодание.

Какой будет погода с 19 по 27 сентября 2026 года, в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине на 10 дней: когда резко похолодает

По словам Натальи Птухи, выходные еще будут относительно комфортными для большинства регионов Украины, однако на следующей неделе погода станет прохладнее и влажнее.

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В субботу, 19 сентября, через Украину пройдет холодный атмосферный фронт с северо-запада. Он будет не слишком активным, поэтому осадки ожидаются лишь в некоторых регионах.

Местами кратковременные дожди пройдут в северных областях, ночью также в большинстве западных областей и в Винницкой области, а днем — в большинстве центральных регионов.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Температура 19 сентября составит:

ночью +10…+15 °С, на крайнем западе и востоке +6…+11 °С;

днем +21…+26 °С;

в западных и северных областях +18…+23 °С.

В западных областях ночью и утром возможен туман.

В воскресенье, 20 сентября, практически по всей Украине ожидается сухая и спокойная погода с прояснениями.

Ночью температура составит +10…+15°С, на юге и востоке – до +19°С. Днем воздух прогреется до +21…+26°С.

По словам Птухи, на юге в выходные местами может быть еще теплее – до +28 °С.

Существенно меняться погода начнет в понедельник, 21 сентября. Украину пересечет активный холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном.

Ночью дожди прогнозируются в западных и северных областях, а днем они распространятся на большую часть территории страны. В северных и центральных регионах местами возможны сильные дожди.

Одновременно с северо-запада начнет поступать более холодный воздух.

Температура 21 сентября составит:

ночью +10…+15 °С;

днем +13…+18 °С;

на юге и востоке ночью +14…+19 °С, днем +21…+26 °С.

Еще более заметным похолодание станет 22 сентября. В большинстве областей временами будут идти дожди, только на востоке и юго-востоке днем будет без осадков.

Температура ночью опустится до +7…+12 °С, а днем составит всего +11…+16 °С.

Теплее останется на юге и востоке: ночью +11…+16 °С, днем +16…+21 °С.

В среду, 23 сентября, сохранится прохладная и дождливая погода.

В большинстве областей прогнозируют:

ночью +4…+10 °С;

днем +11…+16 °С.

На юге и востоке ночью ожидается +8…+13 °С, днем – +13…+18 °С.

Согласно консультативному прогнозу Укргидрометцентра, 24–26 сентября Украина будет оставаться в области пониженного атмосферного давления.

На большей части территории страны временами будут проходить дожди, а погода будет преимущественно облачной.

Температура в этот период существенно не изменится:

ночью +4…+10 °С;

днем +11…+18 °С;

на юге и востоке ночью +8…+13 °С, днем +16…+23 °С.

По словам Птухи, изменение погоды ожидается 27 сентября — в большинстве областей осадки прекратятся, однако на юге и востоке дожди еще возможны.

Предупреждение об опасных погодных явлениях

В ночь на 19 сентября и утром в западных областях ожидаются туманы с видимостью 200–500 м. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, 19–21 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется в Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях.

В Тернопольской и Черкасской областях чрезвычайная пожарная опасность ожидается 19–20 сентября.

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