Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 19 сентября: ВСУ уничтожили 1520 оккупантов и 73 артсистемы
За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 520 российских оккупантов. Общие боевые потери противника на 19 сентября превысили 1 млн 516 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 19 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 516 430 (+1 520) человек
- танков – 12 352 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 25 357 (+5) шт.
- артиллерийских систем — 50 011 (+73) шт.
- РСЗО — 2 143 (+1) шт.
- средств ПВО — 1 657 (+11) шт.
- самолетов — 442 (+0) шт.
- вертолетов — 356 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 2 672 (+16) шт.
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 524 132 (+1 816) шт.
- крылатых ракет — 5 111 (+0) шт.
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.
- подводных лодок – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 150 922 (+480) шт.
- специальной техники – 4 703 (+2) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 669-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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