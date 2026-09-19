За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 520 российских оккупантов. Общие боевые потери противника на 19 сентября превысили 1 млн 516 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 19 сентября 2026 года

личного состава – около 1 516 430 (+1 520) человек

танков – 12 352 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 25 357 (+5) шт.

артиллерийских систем — 50 011 (+73) шт.

РСЗО — 2 143 (+1) шт.

средств ПВО — 1 657 (+11) шт.

самолетов — 442 (+0) шт.

вертолетов — 356 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 2 672 (+16) шт.

БпЛА оперативно-тактического уровня — 524 132 (+1 816) шт.

крылатых ракет — 5 111 (+0) шт.

кораблей/катеров — 35 (+0) шт.

подводных лодок – 2 (+0) шт.

автомобильной техники и автоцистерн – 150 922 (+480) шт.

специальной техники – 4 703 (+2) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 669-е сутки.

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