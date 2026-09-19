Владимир Зеленский заявил о подготовке обновления управленческих подходов и системы реагирования на вызовы в командовании Медицинских сил ВСУ после смены его руководства.

Президент также анонсировал новые дальнобойные операции Сил обороны в ответ на вражеские атаки Шахедами.

Изменения в медицинских силах ВСУ: что известно

Зеленский заслушал доклады министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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— Готовятся решения, которые должны обновить управленческие подходы и систему реагирования на вызовы в командовании Медицинских сил ВСУ после смены руководства. Главное – максимально масштабировать успешные практики, которые применяются в боевых бригадах и во всех эффективных патронатных службах бригад. Масштабирование успешного опыта Сил обороны – это приоритет для командующих всех уровней, – написал Зеленский в соцсетях в субботу, 19 сентября.

Во время докладов также обсудили обновление нормативной базы и подходов к привлечению иностранных добровольцев к службе в Силах обороны Украины.

— Каждый, кто чувствует, что наша защита независимости Украины имеет глобальное значение, должен получить надлежащую возможность проявить себя и соответствующее уважение. Благодарен всем иностранным добровольцам, которые уже весомо присоединились к защите Украины, нашей независимости, права нашего народа жить так, как это должно быть в суверенном государстве, – рассказал президент.

Новые дальнобойные операции в ответ на атаки Шахедами

Кроме этого, Зеленский согласовал новые дальнобойные операции в ответ на российские удары.

Президент выразил благодарность разработчикам и производителям оружия, которые работают над созданием средств противодействия реактивным Шахедам.

— Уже есть несколько разработок, которые доказали свою эффективность реальным применением и сбитием реактивных Шахедов. Работаем, чтобы обеспечить системное применение, постоянную эффективность в сбитиях и необходимое массовое производство, – резюмировал Зеленский.

Напомним, 14 сентября Владимир Зеленский назначил Константина Гуменюка новым командующим Медицинских сил Вооруженных сил Украины. До него эту должность занимал Анатолий Казмирчук.

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