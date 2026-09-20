Бойцы Третьего армейского корпуса освободили села Шандриголово и Дерилово, а также установили полный контроль над Дробышевым в Лиманской общине Донецкой области.

Об этом сообщил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, отметив, что операция Вивальди набирает обороты.

Освобождение сел в Донецкой области

По его словам, ранее в рамках наступательной операции Третий армейский корпус и смежные подразделения вернули под контроль Украины 125 кв. км территории. Из них 50 кв. км деоккупировано.

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Белецкий также сообщил об уничтожении еще около 800 российских военных. Общие потери россиян за два сезона операции, по его данным, превысили 3000 человек.

— Корпус продолжает стачивать наступательный потенциал сразу трех российских армий — 20, 25 и 1 танковой, — заявил он.

В ходе штурмовых действий украинские подразделения активно применяют беспилотники и наземные роботизированные комплексы (НРК). По словам Билецкого, Третий армейский корпус первым в мире начал десантировать НРК.

Он отметил, что тяжелые бомберы доставляют роботизированные комплексы-камикадзе более 10 км в тыл российских войск.

Артиллерия и беспилотные системы поражали командные пункты, узлы связи, логистические объекты, переправы и резервы противника. Подразделения противовоздушной обороны и РЭБ обеспечивали прикрытие района боевых действий.

Во время второго сезона операции Силы обороны смогли закрепиться на уволенных рубежах, тогда как россияне не смогли раскрыть замысел операции.

Успех операции обеспечивали бойцы 60 ОМБр, 125 ОВМБр, БТГр 3 ОШБр, 21 ОПБпс KRAKEN, 3 ОРБ и 25 ОПТБ корпуса. К операции также привлечены 66 ОМБр, 85 тгр 8 полка ССО, спецподразделение ГУР МО Артан и 10 мобильный пограничный отряд Дозор.

Ранее командующий Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий заявил, что Силы обороны на севере Донецкой области разгромили одну из российских “клешней”, которая должна была обеспечить окружение городов-крепостей Донбасса.

15 сентября стало известно, что Третий армейский корпус в рамках операции Вивальди на севере Донецкой области зачистил от российской инфильтрации около 75 кв. км территории и еще 10 кв. км деоккупировали.

Фото: Третий армейский корпус

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