Россия только через неделю выпустила по Украине более 2 тыс. ударных дронов, 1700 авиабомб и 19 ракет разных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Атаки РФ на Украину

По его словам, большинство ударных беспилотников было реактивным. Массированные атаки продолжались всю неделю и были направлены как на гражданскую, так и на критическую инфраструктуру.

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Зеленский отметил, что накануне российские войска нанесли удары по критической и гражданской инфраструктуре Харьковской, Сумской и Одесской областей. В Днепропетровской и Запорожье зафиксировали попадание в жилые дома. Под атакой оказались Винницкая, Киевская, Житомирская и Черкасская области.

Отдельно президент сообщил об ударе FPV-дроном по мужскому монастырю в Херсонской области. К сожалению, там погиб один служитель монастыря, еще четыре человека получили ранения.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает искать способы противодействия российским атакам и отвечать на них. В то же время глава государства призвал партнеров усилить давление на Россию.

По словам президента, у США, европейских государств и стран G7 есть возможности для введения новых санкций против РФ.

— Сейчас правильный момент, чтобы делать новые санкционные шаги против агрессора и дожимать мир через силу. Соответствующие возможности есть у Америки, у Европы, есть у всех стран “семерки”, — заявил Владимир Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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