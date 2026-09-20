Россия может доработать спутниковую группировку Рассвет и в дальнейшем использовать ее для управления беспилотниками и ракетами в режиме онлайн.

Флэш о новой угрозе со стороны РФ

Как заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный как Флэш, нынешние неудачи РФ с выводом спутников Рассвета на необходимые орбиты не означают, что проект не будет реализован.

Бескрестнов предположил, что Россия может доработать технические решения и вывести значительную часть группировки одним или несколькими запусками.

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В случае успешного развертывания этой системы, российские войска, по его оценке, смогут управлять Шахедами и ракетами через спутниковую связь в режиме реального времени. Это, подчеркнул советник президента, может создать серьезную угрозу для Украины.

Бескрестнов призвал уже сейчас готовить средства радиоэлектронной борьбы, способные противодействовать таким каналам связи.

Он предостерег, что разработка и развертывание соответствующей системы РЭБ потребуют значительных ресурсов и времени. По его мнению, к моменту полноценного запуска Рассвета, такими средствами должны быть защищены ключевые объекты инфраструктуры Украины.

Также Бескрестнов провел параллель с угрозой от технологии MESH, отметив, что подготовку к новым способам применения российских дронов необходимо начинать раньше времени, а не уже после их появления на поле боя.

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